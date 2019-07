American Sniper | la vita del cecchino più letale della storia USA in streaming su Amazon

tvzap.kataweb

(Di venerdì 5 luglio 2019) Un film discusso e che ha fatto discutere come pochi altri nel corso degli ultimi dieci anni e una delle opere più viscerali di Clint Eastwood nelle vesti di regista. Il protagonistaTrilogia del dollaro di Sergio Leone ha saputo disegnare – con delicatezza e forza allo stesso tempo – il ritratto di un uomo controverso che nella suaha dovuto sopportare grandissime sofferenze: da un lato la pressioneguerra, la necessità di trasformarsi in un omicida pronto a tutto per questioni militari e tutto ciò che ne consegue; dall’altro il giudizio di chi ha assistito da fuori alle sue gesta, compresi coloro che nella sua visioneha dovuto proteggere (cioè il popoloo). Tutto questo – e persino di più – è, film del 2014 con uno spettacolare Bradley Cooper nei panni del protagonista, ildell’esercito ...

