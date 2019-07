Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri | niente matrimonio | il gossip

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - saltano le nozze : Il matrimonio tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è saltato. I due dovevano giurarsi amore eterno entro l’estate, ma stando a quanto scrive il magazine Spy le nozze non ci saranno. L’attrice e l’allenatore stanno insieme ormai da due anni e sembrava arrivato il momento per consacrare la loro unione, anche in considerazione delle dichiarazioni che ultimamente aveva fatto Allegri: " Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 sono stati una ...

Ambra Angiolini - nozze vicine con Allegri ... le indiscrezioni : Dopo l’addio alla Juventus, Massimiliano Allegri sembra volersi concentrare esclusivamente sulla vita privata e su Ambra Angiolini, sua compagna da oramai due anni. “Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti, la famiglia, i figli e gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata”. Così l’ex allenatore bianconero ha annunciato di voler mettere da ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sposano? : Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, il club Campione d'Italia con il quale ha vinto 5 scudetti consecutivi e 4 Coppe Italia consecutive, più 2 Supercoppe Italiane (senza dimenticarci delle 2 finali di Champions League disputate), potrebbe approfittare di questo anno "sabbatico" per coronare il proprio sogno d'amore con l'attrice Ambra Angiolini, con cui fa coppia fissa dal 2017.Stando ad un gossip pubblicato da Novella 2000 e ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - le frecciate di Ambra Angiolini - il valzer allenatori e la verità sull’invasione di campo in Champions : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. Lutto NEL calcio – E’ morto ieri, all’età di 74 anni, Mario Perego, ex calciatore di Napoli, Fiorentina e Vicenza tra gli anni ’70 e ’80. Giocò anche in Nazionale, con la quale esordì contro l’Austria. Nella stagione 1979-1980, nel corso della partita fra Lucchese e Benevento, in uno scontro ...

Juventus - Ambra Angiolini lancia frecciate : “Allegri è stato esonerato dalla sua squadra” : Continua a fare discutere l’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, i bianconeri continuano la ricerca al nuovo allenatore. La compagna del tecnico Ambra Angiolini lancia frecciate alla Juventus in un’intervista a Vanity Fair: “Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è ...

Ambra Angiolini e la tenera dedica post esonero a Massimiliano Allegri : “A lui che mi ha insegnato a stare ferma davanti al terremoto, a stare zitta se c’è troppo chiasso attorno, il saluto al quale voglio unirmi anch’io: grazie di tutto, mister!” con queste parole scritte nella sua rubrica su Vanity Fair, Ambra Angiolini ha voluto rendere un tributo al suo compagno – con il quale si dice possa sposarsi a breve – Massimiliano Allegri. L’allenatore, da pochissimo esonerato ...

Allegri mi ha insegnato a restare ferma davanti al terremoto! L'amore di Ambra Angiolini : Dopo 5 anni alla guida della Juve, Massimiliano Allegri ha lasciato lasciato la panchina bianconera. Un periodo particolare della sua carriera, durante il quale la compagna, Ambra Angiolini, ha voluto manifestargli la sua vicinanza. Sulle pagine di Vanity Fair, l’attrice ha dedicato a lui un pensiero e un saluto : “Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto ...

Ambra Angiolini - ex di Francesco Renga/ Perchè è sparita dai social? : Ambra Angiolini è sparita dai social. L'ex moglie di Francesco Renga, nonchè attuale compagna di Massimiliano Allegri, ha spiazzato tutti...

