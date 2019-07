Ambiente | progetto #plasticfreegc | “Proteggiamo il mare dalla plastica | proteggiamo la

Ambiente - progetto PFU Zero : a Gaeta raccolti oltre 3.200 kg di pneumatici fuori uso : PFU Zero sulle coste italiane, la campagna di sensibilizzazione e di raccolta e recupero degli pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati in mare e a terra di Marevivo ed EcoTyre, arriva a Gaeta: recuperate oggi 400 gomme giunte a fine vita, per un totale di oltre 3.200 kg. I subacquei di Marevivo hanno lavorato nel golfo di Gaeta, mentre Gummy, la mascotte di EcoTyre, ha coinvolto i ragazzi presenti in giochi e attività di animazione spiegando loro ...

Ambiente : rischio estinzione per la trota mediterranea - al via un progetto UE per salvarla : Una specie vulnerabile in tutta Europa e a rischio estinzione in Italia: è quella della trota mediterranea, una volta molto diffusa nei bacini fluviali di molte regioni ed oggi minacciata da diversi fattori di origine umana rischia di sparire per sempre. Tutto questo a danno del nostro patrimonio di biodiversità e dell’equilibrio degli ecosistemi naturali tipici del nostro Paese. Per scongiurare questo rischio è nato “Life ...

Ambiente - E. On e LegAmbiente per un progetto a tutela del mare : una risposta concreta all’emergenza : Al via un’iniziativa che vuole dare una prima risposta concreta all’emergenza dei mari, partendo dalle spiagge e dai fondali marini per difenderli dall’inquinamento causato dalla plastica. Il primo atto concreto, sarà il 25 maggio all’Isola di Palmaria (La Spezia) per pulire il litorale coi volontari di LegAmbiente. Si chiama Energy4Blue, ed è il progetto presentato oggi da E.On per la tutela del mare. Un’impegno ...