Allerta Meteo Palermo | rischio arancione per ondate calore | domenica attesi +37°C

Allerta Meteo Marche - attenzione al caldo nel weekend : attesi+38°C : Allerta Meteo della Protezione civile Marche per un aumento delle temperature che, in particolare domenica 7 luglio, porterà ondate di calore con Allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo tre (ad Ancona) e due in vari punti delle altre quattro province. Le previsioni indicano temperature fino a +37°C ad Ancona, Fermo, Macerata, fino a +38°C a Pesaro e Ascoli Piceno. Ad Ancona sotto la supervisione dell’assessorato alle ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord nel weekend : nuovo avviso della protezione civile - i bollettini : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia saranno interessate, nelle giornate di sabato e domenica, da infiltrazioni di aria più fresca in quota, che daranno luogo ad una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Meteo - Allerta per il weekend : forti temporali sulle Alpi nel fine settimana - le MAPPE di Moloch : Scatta l’allerta Meteo in vista del weekend: le MAPPE del preciso modello Moloch, elaborate dall’ISAC-CNR, confermano quanto Estofex aveva già illustrato nelle scorse ore: violenti temporali colpiranno le Alpi tra Sabato 6 e Domenica 7 Luglio. I fenomeni più intensi colpiranno la Svizzera nel pomeriggio di Sabato per poi estendersi al Nord/Est dell’Italia, provocando maltempo particolarmente intenso sul Friuli Venezia Giulia ...

Meteo Sardegna - Allerta caldo africano : in arrivo 4 giorni bollenti : Meteo Sardegna, allerta caldo africano: in arrivo 4 giorni bollenti La Protezione civile ha emanato un avviso per condizioni Meteo avverse dovute all’arrivo di un’eccezionale ondata di calore. Per 4 giorni consecutivi le temperature raggiugeranno i 42 gradi Parole chiave: ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali : Nuovi temporali potrebbero interessare alcune aree del Veneto. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica dalle ore 10.00 di domani, 6 luglio, alle ore 8.00 di domenica 7 luglio, in alcuni bacini idrografici. Lo Stato di Attenzione è dichiarato nei bacini Alto Piave, Piave-Pedemontano, Alto ...

Meteo - nuova Allerta Estofex : sarà un Sabato estremo con grandine - alluvioni lampo e tornado al Nord/Est : Allerta Meteo – sarà un Sabato 6 luglio di forte maltempo al Nord Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha già emesso i suoi avvisi. In particolare, l’Allerta è di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera e parti della Francia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, raffiche di vento da forti a distruttive, nubifragi e sul Nord-Est italiano e la Slovenia occidentale anche per una maggiore minaccia ...

Allerta Meteo - Estofex avvisa l’Italia e le Alpi : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Dopo un’altra giornata di forte maltempo al Nord con grandine, vento e nubifragi che hanno provocato una vittima e tanti disagi, Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi e questa volta non sono limitati solo alle regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia e le Alpi meridionali principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per la Romania meridionale, la ...

Meteo - Italia spaccata in due : Allerta Meteo in quattro regioni : La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse segnalando allerta gialla in quattro regioni: Lombardia...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per temporali - vento e grandine - nuovamente imbiancata Torino : Resta l’Allerta gialla in Piemonte per temporali, grandine e raffiche di vento, secondo l’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che prevede un graduale miglioramento del tempo dalle ore centrale di domani, con temperature in lieve calo. Oggi pomeriggio un temporale con grandine si è abbattuto a Torino, anche se probabilmente meno forte di quella di lunedì scorso, quando in mezz’ora sono ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Allerta Meteo - attenzione al maltempo di stasera : temporali furiosi in pianura Padana! Intanto al Sud si brucia con +40°C : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, è una giornata caldissima al Centro/Sud Italia e soprattutto tra Puglia e Basilicata dove la temperatura ha già raggiunto +39°C a Marina di Ginosa, +38°C a Pisticci, +37°C a Marconia, Tursi e Pomarico, +36°C a Grottaglie, Cerignola, Amendola, Gravina di Puglia e Montescaglioso. Le temperature più elevate in città, invece, hanno raggiunto i +35°C a Firenze, Foggia, Cosenza e ...

Allerta Meteo - nuovo avviso di Estofex per il Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Nord Italia in questa prima parte di settimana caratterizzata da violenti temporali e grandinate sulle regioni settentrionali. Anche per la giornata odierna, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per l’arco alpino e il Massiccio Centrale principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 2 per la ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla a nord del Po - altri temporali in arrivo : L’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica ancora maltempo per le prossime 36 ore in Piemonte dopo una giornata di rimonta dell’alta pressione africana, con temperature di nuovo sopra la media di inizio luglio. Ancora temporali sulla regione, con Allerta gialla nelle zone a nord del Po, per la serata e la prossima notte. Le piogge più intense sono attese – spiega Arpa – sui ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...