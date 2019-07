Alex verso Lampedusa | Matteo Salvini chiude i porti | sfida politica della ong Mediterranea

liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una provocazione continua, unaall'Italia eche non conosce sosta. Ora, dopo Sea Watch 3, è il turno di, la barca a velaong, di cui Luca Casarini è capo missione. Dopo aver recuperato 54 immigrati in acque sar libiche, ovvero laddove a loro non compete (

InOndaLa7 : Su #inonda diamo costanti aggiornamenti sulla navigazione di @RescueMed #mediterranea. Come ci ha anticipato Alessa… - Agenzia_Italia : = Sia la nave 'Alex' della #Ong Mediterranea che una motovedetta della Guardia costiera libica si stanno dirigendo… - sebasticulo : RT @RescueMed: Abbiamo risposto che ALEX, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in gr… -