huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Sono passate da poco le due di notte quando Matteo Salvini prende il cellulare in mano, chiama e sveglia i ministri Toninelli e Trenta: “Firmiamo subito il divieto di ingresso nelle nostre acque per la”. Ecco fatto. Ci risiamo. Dopo l’odissea della Sea Watch, ci sono altre due imbarcazioni delle Ong cariche di migranti salvati al largo della Libia. La prima è il veliero “” diSaving humans con 54 persone a bordo, l’altra è la nave “Kurdi” della Sea-eye con 65 migranti. Anche per la ong tedesca scatta il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane e Salvini solleva con una lettera il caso diplomatico con la Germania.Il caso Sea Eye rischia di riproporre l’impasse della Sea Watch, con la Germania disponibile a fare la sua parte nel ricollocare i migranti, purché prima la ...

Jobsnews_press : Nave Alex: intesa tra Italia e Malta per portare i naufraghi a La Valletta, ma nessuno ancora si è visto. Nave Alan… - amalajz4 : RT @HuffPostItalia: Alex sì, Alan no. Scambio con Malta su Mediterranea. Sea Eye apre incidente Roma/Berlino - HuffPostItalia : Alex sì, Alan no. Scambio con Malta su Mediterranea. Sea Eye apre incidente Roma/Berlino -