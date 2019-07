Alex | Mediterranea annuncia | Evacuati 18 migranti tra i più vulnerabili

Il caso dei 54 migranti sulla nave Alex di Mediterranea sembrava risolto - ma non lo è : "Alle 4 di stamattina la nave Alex di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ong Mediterranea Saving Humans. "Abbiamo risposto che Alex, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso ...

Mediterranea - Malta ad Alex : "Venite da noi". Trappola per l'Italia : ci danno 55 immigrati? : Subito un nuovo duello: dopo Sea Watch 3 contro il Viminale e Matteo Salvini ecco Alex, la ong di Mediterranea che si trova 54 immigrati a bordo, recuperati illegalmente in acque sar libiche. La nave ora si trova già in acque territoriali italiane, ha chiesto un porto sicuro - ovvero Lampedusa - e i

Alex verso Lampedusa - Matteo Salvini chiude i porti : sfida politica della ong Mediterranea : Una provocazione continua, una sfida all'Italia e Matteo Salvini che non conosce sosta. Ora, dopo Sea Watch 3, è il turno di Alex, la barca a vela della ong Mediterranea, di cui Luca Casarini è capo missione. Dopo aver recuperato 54 immigrati in acque sar libiche, ovvero laddove a loro non compete (

Alex Mediterranea soccorre gommone con 54 a bordo : "Tutti salvi" : "Tutti i 54 naufraghi sono stati salvati e si trovano adesso a bordo della Alex Mediterranea. Tra loro 11 donne (tre incinte) e 4 bambini". Lo scrive su Facebook e Twitter Mediterranea spiegando che "la motovedetta libica è arrivata tardi, prima ha intimato l'alt, poi si è allontanata dalla scena. Siamo enormemente felici, prosegue Mediterranea, di aver strappato 54 vite umane all'inferno della Libia. Adesso serve subito un porto ...