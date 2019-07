ilfogliettone

(Di sabato 6 luglio 2019)tra gli ospiti del TaorminaFest, protagonista di una masterclass insieme a Richard Dreyfuss, star Usa dicome "Lo squalo" e "Incontri ravvicinati del terzo tipo". L'attore bolognese, intervistato da askanews, ha parlato della sua carriera che si è divisa sempre tra cinema e. "Ho sempre alternatoe cinema. Non ho mai saltato una stagione dida quando lavoro. Inscrivi una pagina da zero, una pagina bianca, per cui hai tempo di verificare. Io parto sempre dal corpo. Se tu trovi la postura del personaggio, gli dai un'immagine, una collocazione".i personaggi interpretati. Costruiti con un lungo lavoro, minuzioso. "E' come un bambino che nasce, all'inizio non parla, non vede, poi apre gli occhietti e comincia a vedere e a realizzare, poi da lì a poco comincia a gattonare, poi si alza in piedi, poi comincia a emettere dei suoni ...

ilfogliettone : Alessandro Haber: ho fatto tanti film ma il mio amore è il teatro - - vocedelcerrano : Pineto, presentato il calendario degli eventi estivi 2019. Alessandro Haber e Michele Placido tra i nomi di spicco… - ekuonews : Oltre 130 eventi caratterizzano il cartellone estivo presentato stamattina a Pineto -