Alcuni annunci di lavoro da parte di Guerrilla Games fanno pensare allo sviluppo di un

Vodafone annuncia le modifiche delle condizioni contrattuali in vigore dal 15 luglio con Alcuni aumenti : Nelle scorse ore il team di Vodafone Italia ha pubblicato sul proprio sito la comunicazione ufficiale relativa alla modifica di alcune condizioni contrattuali per i clienti privati ricaricabili in vigore dal 15 luglio 2019. A partire da tale data, se si esaurisce il credito residuo sulla SIM sarà possibile continuare a chiamare e navigare sul […] L'articolo Vodafone annuncia le modifiche delle condizioni contrattuali in vigore dal 15 ...

Google annuncia modifiche per i pagamenti agli sviluppatori Android in Alcuni Paesi : Con un post sul blog degli sviluppatori, Google rende noto che, a causa dei nuovi requisiti in alcuni mercati, presto introdurrà le ritenute alla fonte L'articolo Google annuncia modifiche per i pagamenti agli sviluppatori Android in alcuni Paesi proviene da TuttoAndroid.

Take-Two : nel 2020 saranno disponibili Alcuni giochi non ancora annunciati : Durante l'ultima riunione finanziaria con i suoi investitori, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha commentato la lineup che la compagnia ha in serbo per quest'anno fiscale, tra cui alcuni giochi non ancora annunciati, che dovrebbero arrivare nel 2020.Come riporta Twinfinite, i titoli attualmente conosciuti sono Borderlands 3, WWE 2K20, NBA 2K20, Ancestors, The Outer Worlds e il DLC Breaking Ground di Kerbal Space Program. Tuttavia Zelnick ha ...