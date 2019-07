Al Bano si candida per Sanremo 2021 | «Al mio fianco vorrei Mina»

vanityfair

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ale RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAle RostoryAl, sul palco del teatro Ariston, conduttore e non «big» del prossimo. Lo scenario, vagheggiato dal cantante attraverso le pagine del settimanale Oggi, avrebbe ...

giuseppedisal20 : RT @tvblogit: Al Bano si candida per Sanremo 2021 con Mina: 'Per il 2020 a me risulta si parli di Amadeus e Caterina Balivo' - lorenzog31 : RT @tvblogit: Al Bano si candida per Sanremo 2021 con Mina: 'Per il 2020 a me risulta si parli di Amadeus e Caterina Balivo' - zazoomnews : Al Bano si candida per Sanremo 2021 con Mina: Per il 2020 a me risulta si parli di Amadeus e Caterina Balivo -… -