laragnatelanews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Due pinguini maschi stanno lottando per avere un bambino. Si siedono su una roccia per settimane, pensando che sia un uovo. Un guardiano dello zoo, che si sente dispiaciuto per loro, dà loro un vero uovo invece – che si schiude. “And Tango Makes Three” è una storia vera di pinguini maschi che adottano un uovo e allevano un pulcino insieme al Central Park Zoo di New York. È uno dei tanti libri persull’uguaglianza e la diversità sparsi per le aule della Anharton Park Primary School in mattoni rossi nella seconda città britannica di Birmingham. Copertina del libro “And Tango makes three” Il libro, insieme ad altri titoli tra cui “My Princess Boy” e “We Are Family”, fa parte di un curriculum che insegna agli studenti di età compresa tra i 6 e gli 11 suiumani e le caratteristiche legalmente protetti dalla ...

laragnatelanews : Ai bambini vengono insegnati i diritti LGBTQ in alcune scuole britanniche: i genitori protestano… - evyna : Ai bambini vengono insegnati i diritti LGBTQ in alcune scuole britanniche: i genitori protestano… - DanelliGiusepp3 : RT @AdryWebber: Non mancano i due bambini che vengono usati come lasciapassare per i porti italiani. Spesso non sono nemmeno di chi li port… -