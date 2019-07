Affrontare il crollo demografico italiano La ricetta di Rosina

ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2019) Più decessi che nascite, più ottantenni che neonati, più figli unici che secondogeniti: è ciò che attesta l'ultimo rapporto annuale Istat del 3 luglio. Un quadro tragico per l'Italia, fatto di record in negativo per natalità e demografia. Dal 2014 la popolazione è scesa di 677mila cittadini (- 4 per

