Accordo sul caso Mediterranea | i 54 migranti salvati vanno a Malta La Valletta | «Ne

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Luglio : Il 29 maggio scorso - invece di essere a Montecitorio - il deputato renziano è volato nella City per chiudere un Accordo sui diritti del calcio (che oggi dice essere fallito) : Soldi e politica calcio inglese, pm e Camera: i mestieri di Lotti uno e trino Caso Csm – Emerge dalle intercettazioni un viaggio a Londra. Lui dice: “Chiudo l’accordo della Premier”. Da ex ministro dello Sport a lobbista per i diritti tv? di Carlo Tecce Il Cazzaro Verde è un Cazzaro Verde di Marco Travaglio È ufficiale: da ieri si può dire che il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dell’Interno, nonché capo della Lega, al ...

Diritti tv - la Champions League torna sulle reti Mediaset : Accordo raggiunto con Sky [DETTAGLI] : Giornata importante per quanto riguarda la questione dei Diritti tv, dopo la parentesi Premium la Champions League torna sugli schermi Mediaset. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi: “dal prossimo anno la migliore partita della Coppa Campioni verra’ trasmetta, ‘free’, da Canale 5”, ha detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Santa ...

Accordo sulle nomine Ue - Von Der Leyen presidente commissione : Il Consiglio europeo ha concordato la futura leadership delle istituzioni dell'UE. Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Tusk

Nomine UE : c’è l’Accordo - Commissione a Ursula Von der Leyen - Bce a Lagarde : Tutto come dalle ultime previsioni a Bruxelles per le nuove Nomine europee. Il presidente della Commissione Ue che succederà a Jean Claude Juncker sarà il ministro della Difesa tedesco Ursula Von der Leyen (Cdu) mentre la francese Christine Lagarde, (ex) direttore del Fondo Monetario Internazionale, andrà alla presidenza della Bce e il socialista spagnolo Josep Borrell diventerà Alto rappresentante. Il nuovo presidente del Consiglio europeo ...

Ue - trovato l’Accordo sulle nomine : von Der Leyen alla Commissione - Lagarde alla Bce : Ursula von Der Leyen presidente della Commissione europea, Christine Lagarde presidente della Bce, Charles Michel presidente del Consiglio europeo e Josep Borrell Fontelles Alto rappresentante per la politica estera comunitaria: alla fine il Consiglio europeo ha trovato la quadra sulle nomine ai vertici delle istituzioni Ue e proporrà questi nomi al Parlamento europeo.Continua a leggere

C’è un Accordo sulle nomine europee : Dopo un nuovo negoziato, i capi di stato e di governo hanno trovato un compromesso: la nuova presidente della Commissione dovrebbe essere la tedesca Ursula von der Leyen

L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricchito previsto dall’Accordo sul nucleare del 2015 : L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricchito previsto dall’accordo internazionale che aveva sottoscritto nel 2015. La notizia è stata data dal ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif e confermata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, i cui ispettori hanno

Ue - ancora non c’è un Accordo sulle nomine : si tratta a oltranza. Conte : “Non escludo che dovremo aggiornarci” : Una notte intera di trattative, conclusa senza un accordo. I leader dei 28 Paesi Ue sono ancora alla ricerca di un accordo sul nome del successore di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea e per il rinnovo dei titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni dell’Unione. La sessione plenaria del Consiglio – più volte interrotta nella notte per dare spazio a negoziati bilaterali – dovrebbe riprendere ...

Roma. Protocollo d’intesa sul Grande rAccordo anulare delle biciclette : E’ stato approvato dalla Giunta capitolina il Protocollo d’intesa sottoscritto tra Roma Capitale e il Ministero delle Infrastrutture e dei

G20 di Osaka : tutti d’Accordo - tranne gli USA - sull’impegno per l’Accordo di Parigi : Diciannove membri del G20, cioè tutti tranne gli Stati Uniti, hanno concordato “l’irreversibilità” dell’Accordo sul clima di Parigi, siglato nell’ambito della COP21 nel 2015: i leader hanno promesso la piena attuazione, dopo due giorni di colloqui. Il testo della dichiarazione finale rispecchia quello concordato durante il G20 del 2018. L'articolo G20 di Osaka: tutti d’accordo, tranne gli USA, ...

Un nuovo sponsor sulla maglia del Napoli : Accordo biennale con MSC Crociere [FOTO] : MSC Crociere è il nuovo sponsor di maglia della SSC Napoli. La Compagnia crocieristica è il nuovo Second Main sponsor della SSC Napoli per il prossimo biennio MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale privato al mondo, annuncia la partnership con la SSC Napoli per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. “Il calcio è da sempre lo sport che più appassiona e coinvolge gli italiani, accende l’entusiasmo e svolge il ruolo di ...

Perde terreno la RAI per la Champions League : Accordo tra Sky e Mediaset sullo sfondo? : La RAI ha provato a dire la sua sulla trasmissione della Champions League presentando un ricorso contro Sky, che il Tribunale di Milano ha deciso di non prendere in carico la questione per una pronuncia d'urgenza, non essendosi presentati i requisiti per poter affrontare subito la vicenda. Il ricorso era stato intrapreso dalla prima emittente italiana lo scorso maggio affinché potesse avvalersi del diritto di trasmissione delle partite in ...

“Possibili soluzioni per l’Italia”. Ma sull’Accordo l’Ue resta cauta : «Noi continuiamo a lavorare per preparaci a tutti gli scenari». A Bruxelles non si fanno facili illusioni e preferiscono muoversi con i piedi di piombo. L’intesa di massima con il governo italiano per evitare la procedura è ormai a un passo e oggi potrebbe esserci già un primo via libera durante l’incontro tra Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte a...

Autonomie - Cinquestelle e Lega non trovano l'Accordo : il testo non sarà sul tavolo del Cdm : Fumata nera al vertice durato circa tre ore a Palazzo Chigi. Fonti del Carroccio contro il M5s: "Fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati". La replica: "E' nel contratto e si farà, ma serve condivisione"