Accordo sui migranti | l’Italia ne prende 55 | Malta accoglierà i 54 salvati dalla

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Luglio : Il 29 maggio scorso - invece di essere a Montecitorio - il deputato renziano è volato nella City per chiudere un Accordo sui diritti del calcio (che oggi dice essere fallito) : Soldi e politica calcio inglese, pm e Camera: i mestieri di Lotti uno e trino Caso Csm – Emerge dalle intercettazioni un viaggio a Londra. Lui dice: “Chiudo l’accordo della Premier”. Da ex ministro dello Sport a lobbista per i diritti tv? di Carlo Tecce Il Cazzaro Verde è un Cazzaro Verde di Marco Travaglio È ufficiale: da ieri si può dire che il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dell’Interno, nonché capo della Lega, al ...

"Sui miniBot nessuna retromarcia Salvini è d'Accordo. E Giorgetti..." : "Io e Giorgetti ci siamo chiariti al telefono ieri, immediatamente dopo le sue parole. Poi non ci siamo più sentiti". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi. "Giancarlo (Giorgetti, ndr) ha ricordato che scherzava e sempre... Segui su affaritaliani.it

Salvini pubblica video di Padoan che ammette Accordo Ue migranti in cambio di flessibilità sui conti : Matteo Salvini continua ad avere molto a cuore il tema migranti. Il leader della Lega non ha mai cambiato opinione rispetto al fatto che l'Italia non solo non è in grado di gestire flussi da centinaia di migliaia di persone, ma forse non è neanche più nelle condizioni di poter accogliere tante persone. Il prezzo da pagare sarebbe quello di riempire le strade di persone che potrebbero non avere futuro sul suolo italiano sotto il profilo ...

Accordo ministero sindacati sui precari - comunicato Ella Bucalo : Dopo la firma dell’intesa tra il Miur e sindacati per giungere all’approvazione di un emendamento al Decreto Crescita relativo alla stabilizzazione dei docenti precari che ancora giacciono nElla terza fascia delle graduatorie di istituto, arrivano le prime reazioni del mondo politico. Tra queste quElla dell’onorevole Carmela Ella Bucalo che al riguardo ha così commentato. La nota Accolgo con soddisfazione la notizia ...

Usa-Messico - Accordo in extremis. E Trump ritira la decisione sui dazi : New York - Pace, o almeno tregua, fatta tra Stati Uniti e Messico. E scongiurata in extremis l'entrata in vigore di dazi su centinaia di miliardi di dollari di beni che avrebbero messo...

Raggiunto l’Accordo con il Messico - l’annuncio di Trump : “Niente dazi - più controlli sui migranti” : Niente dazi Usa sull’export del Messico. I due Paesi hanno Raggiunto un’intesa dopo tre giorni di negoziati. l’annuncio è stato dato via Twitter da Donald Trump, poche ore dopo il suo rientro dal lungo viaggio europeo....

Matteo Salvini e Giorgetti d'Accordo sui minibot : stretta mortale per Conte - sfida a Draghi e Ue : "I minibot? Non sono una moneta ma ci stiamo ragionando". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini fa fronte comune con il suo numero 2 nella Lega Giancarlo Giorgetti e lancia un messaggio diretto a Mario Draghi. Giovedì il presidente della Bce ha bocciato l'idea leghista (di Claudio Borghi) di pagar

Europee - Bartolo candidato col Pd : “Mai stato d’Accordo con Minniti. Io in politica contro bugie sui migranti e Dublino” : “Salvini blandisce il rosario e si affida alla Madonna. Ma la Madonna era una migrante: Salvini è sicuro di averla dalla propria parte?”. Pietro Bartolo ce l’ha col ministro dell’Interno. Non potrebbe essere altrimenti per l’uomo che dal 1992 ha prestato le prime cure a tutti i migranti sbarcati sull’isola di Lampedusa. Divenuto noto al grande pubblico con Fuocoammare, il documentario di Gianfranco Rosi che ha vinto ...