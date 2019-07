Accordo Italia-Malta La Valletta accoglierà i 55 migranti a bordo della nave ong

Accordo totale Italia-Malta. La Valletta accoglierà i 51 migranti a bordo della nave ong : Accordo totale tra Italia e Malta. La Valletta è disponibile ad accogliere gli immigrati a bordo della Alex, e Roma ne riceverà altrettanti da Malta per lasciare invariata la pressione dell'accoglienza sull'isola. Lo rendono noto fonti del Viminale, sottolineando che "è sorprendente che Mediterranea affermi che Alex non possa affrontare il viaggio verso Malta, visto che è partita da Licata per arrivare fino in acque Sar libiche". In ...

Accordo sui migranti : l’Italia ne prende 55 - Malta accoglierà i 54 salvati dalla ong E il Viminale blocca un’altra nave : Il patto tra i due Paesi dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia: stop dal Viminale

Mediterranea - smentito Accordo Malta-Italia?<br>L'ong : "Ci dicono che non arriverà nessuno" : La vicenda del veliero Alex dell'ong italiana Mediterranea sembra sempre più circondata dal caos. L'imbarcazione è giunta alle prime ore di oggi al largo di Lampedusa, rispettando il limite delle 12 miglia e rimanendo quindi in acque internazionali, ma le varie promesse di intervento o di possibili accordi tra Italia e Malta non sembrano essersi concretizzate.Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha vietato l'ingresso in acque italiane ...

Raggiunto Accordo Ue-Mercosur - segnale al protezionismo di Trump. Ma l’Italia si oppone : L'Unione europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) hanno Raggiunto un accordo commerciale dopo 20 anni di trattative. Per i quattro paesi dell'America Latina si tratta del primo trattato bilaterale e l'accordo - favorito dalla volonta' delle parti di dare anche cosi' una risposta al protezionismo di Donald Trump - e' arrivato dopo una settimana di intensi negoziati a Bruxelles a tutti i livelli, tecnici e politici. ...

“Possibili soluzioni per l’Italia”. Ma sull’Accordo l’Ue resta cauta : «Noi continuiamo a lavorare per preparaci a tutti gli scenari». A Bruxelles non si fanno facili illusioni e preferiscono muoversi con i piedi di piombo. L’intesa di massima con il governo italiano per evitare la procedura è ormai a un passo e oggi potrebbe esserci già un primo via libera durante l’incontro tra Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte a...

UE vs ITALIA/ Le ideologie e le menzogne che allontanano un Accordo : Non sembra un caso che solo ora il debito dell'ITALIA sia diventato un problema per l'Europa. I numeri servono a coprire un'ideologia

Il Bac francese come la maturità italiana (ma non tutti sono d'Accordo) : Lo ha ricordato lo stesso ministro della pubblica istruzione Jean-Michel Blanquer la mattina (lunedì 17 giugno) in cui 750mila studenti francesi si sono presentati a scuola per la prima prova del Baccalaurèat (Bac), gli esami di maturità che qui cominciano con un tema di filosofia (tre le questioni: Si può sfuggire alla trappola del tempo? Il lavoro divide l’umanità? Riconoscere i propri doveri è ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : l’Accordo è una ‘farsa all’italiana’ : Giudizi negativi sui PAS abilitanti per chi ha almeno 3 anni di insegnamento e sul concorso riservato. C’è chi ha criticato la lunga tempistica di attuazione, c’è chi, invece, sottolinea come non si tratti di una soluzione che possa arginare il cronico problema delle supplenze né a settembre, né, forse, il prossimo anno; altri ribadiscono il fatto che il Miur continui a fare cassa sulla pelle dei supplenti e come le nuove misure non ...

Eurogruppo trova Accordo su bilancio zona euro. Centeno : “Italia rispetti regole. Ci affidiamo a Tria e Conte” : Una riunione fiume durata oltre dieci ore in cui l’Eurogruppo ha raggiunto il “miglior compromesso possibile” nell’accordo sul bilancio della zona euro, anche se al momento mancano molti dettagli sul tipo e il livello di finanziamento. E dove è stata confermata l’opinione del Comitato economico e finanziario e della Commissione per cui una procedura di infrazione è giustificata nei confronti dell’Italia. Per il presidente ...

Paulo Fonseca nuovo allenatore della Roma/ Accordo con lo Shakhtar : a breve in Italia : Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore della Roma: nelle ultime ore è stato raggiunto l'Accordo con lo Shakhtar di Donetsk: in Italia lunedì

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault : Frattoianni dice : “Accordo mancato…governo italiano non pervenuto” : Accordo mancato FCA-Renault, Frattoianni di Sinistra italiana: “il governo italiano sta a guardare… i ministri del nostro Paese sono impegnati a farsi la guerra fra loro… mentre l’Italia affonda” “Parafrasando Cronin ‘…e il governo italiano sta a guardare’. Purtroppo di stelle non se ne vedono, mentre le multinazionali presenti in Italia fanno a gara a scappare dall’Italia facendo ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “Andare al voto e fare un torto a 60% di italiani. Sullo Sblocca cantieri troviamo Accordo” : “Se andassimo al voto, faremmo un torto a chi un anno fa ci ha mandato al Governo con il 60% dei voti totale”. A margine del Clean Air Dialogue di Torino, il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano commenta il discorso di Giuseppe Conte: “Possiamo andare avanti soltanto se riusciamo a fare le cose, altrimenti torneremo a votare”. cantieri, Conte: 'Modifiche Lega rischiano di creare ...

Sky Italia - Accordo con Hic Mobile per lo sviluppo del mobile advertising : Sky Italia ha siglato un accordo con l’agenzia Italiana di mobile marketing Hic mobile. La partnership consentirà alla media company di ampliare in modo strategico la propria offerta commerciale pubblicitaria digitale all’ambito del mobile advertising, avvalendosi da subito dell’esperienza di Hic mobile per tutti i servizi di proximity advertising & ...