A Sharm El Sheik con il certificato di malattia | Finanza sequestra 57mila euro a

Per sei anni assente dal lavoro per malattia! Dipendente comunale faceva vacanze a Sharm El Sheik : Per i suoi datori di lavoro era convalescente a causa di una malattia; in verità, però, non solo scoppiava di salute ma faceva vacanze all'estero e si godeva alla grande la vita. Un Dipendente "infedele" del Comune di Parma è finito però nel mirino della Guardia di Finanza perché nel corso di tre anni ha presentato in continuazione certificati medici, richieste di permessi retribuiti e persino finto infortuni sul lavoro, trascorrendo però ...

Aeroporti : Trapani - da luglio nuovo volo per Sharm El Sheikh : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - La compagnia aerea Egyptair effettuerà dei voli charter settimanali da Trapani per Sharm El Sheikh a partire dal 22 luglio e sino a tutto settembre 2019. Lo rende noto il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Paolo

Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile : trama - cast e curiosità del film : Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile: trama, cast e curiosità del film Stasera 7 maggio 2019 alle 21.21 su Canale 5 andrà in onda Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile. La commedia del 2010 diretta da Ugo Fabrizio Giordani racconta le rocambolesche avventure di due uomini disposti a tutto pur di non perdere il posto di lavoro. Equivoci, imprevisti e goffi errori accompagneranno il viaggio a Sharm El Sheikh dei ...