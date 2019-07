A Malta i 54 migranti di Mediterranea ma l' Italia ne prende altri 55 E a Lampedusa

Malta prenderà i migranti salvati da Mediterranea - in Italia altri 55 : Malta prenderà i migranti salvati da Mediterranea dopo i contatti tra i governi maltese e Italiano, è stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti

Patto Italia-Malta - a La Valletta i 54 migranti della Alex - ma da noi ne arrivano 55 dall’isola : Un comunicato del governo maltese confermerebbe l'esistenza di un accordo tra Italia e Malta: La Valletta accoglierà i 54 naufraghi soccorsi dalla nave Alex dell'ong Mediterranea, andandoli a prendere con una propria nave militare, mentre "l'Italia prenderà 55 migranti da Malta". Dall'organizzazione umanitaria per il momento non confermano.Continua a leggere

Migranti - La Valletta : "Ok da noiMa l'Italia ne prenda 55 da Malta" : "A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, e' stato deciso che Malta trasferirà 55 Migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta". Segui su affaritaliani.it

Malta : «Accogliamo i 54 migranti salvati dalla ong - ma l’Italia ne prenda altri 55» : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà».

Malta accoglie i 54 migranti di Mediterranea. Altri 55 in Italia. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Malta : «Prendiamo i 54 migranti salvati dalla ong - ma l’Italia ne prende altri 55» : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà».

Ong Mediterranea rifiuta di far rotta su Malta e Salvini li accusa di “pirateria”. Scambio di migranti Roma-La Valletta : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...

Migranti - La Valletta : "Ok da noi"Ma l'Italia ne prende 55 da Malta : "A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, e' stato deciso che Malta trasferirà 55 Migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta". Segui su affaritaliani.it

Malta offre un porto alla Alex. Ma vuole rifilarci i migranti : Angelo Scarano ? Salvini: "Se rifiutano è atto di pirateria" L'ong "strappa" i migranti alla LibiaLe autorità maltesi hanno dato disponibilità per lo sbarco. Ma l'ong resiste: "Non possiamo affrontare una traversata" Alex è il nuovo "nemico" del Viminale. La barca dell'ong Mediterranea con 54 migranti a bordo si trova a poche miglia dalle acque territoriali italiane e ha chiesto un porto sicuro ...

I 54 migranti salvati da Mediterranea saliranno su una nave militare e sbarcheranno a Malta : C'è la conferma definitiva: i migranti tratti in salvo dalla nave Alex di Mediterranea Saving Humans saliranno su una nave delle forze armate maltesi e saranno accompagnati nel porto di La Valletta. È la soluzione di un nuovo caso, che arriva grazie al "gesto di buona volontà" del governo di Malta, che ha deciso di accogliere i 54 naufraghi.Continua a leggere

Migranti - “Mediterranea può sbarcare a Malta”. Salvini : “Pirateria se non vanno”. La Valletta : “Veniamo a prenderli noi” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...

Malta accoglie i migranti di Mediterranea. Salvini firma divieto di ingresso : «A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, è stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo...

Mediterranea - Malta risolve il caso"Prendiamo noi i 55 migranti" : "A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, e' stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta". Segui su affaritaliani.it

Mediterranea - 54 migranti in emergenza a poche miglia da Lampedusa. Salvini : "Porti chiusi" - Malta offre un approdo : Il veliero Alex è davanti all'Italia, La Valletta è a 11 ore di navigazione. L'ong: "Non siamo in grado di affrontare la traversata: la guardia costiera maltese e italiana organizzino il trasferimento"