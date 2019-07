A Malta i 13 migranti più «deboli» a bordo di Mediterranea Ong tedesca ne salva altri 65

Mediterranea - 13 migranti verranno fatti sbarcare per motivi di salute | Difesa pronta a trasferire gli altri a Malta : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Evacuati 13 migranti dalla Alex. Ecco l'accordo tra Italia e Malta : Angelo Scarano Un parte dei migranti della Alex sono stati trasbordati sulle motovedette della Guardia Costiera Italiana. Scatta il patto tra La Valletta e Roma Si sblocca in parte la situazione della Alex, la barca dell'Ong Mediterranea che si trova a poche miglia da Lampedusa e dalle acque territoriali Italiane. Malta e l'Italia hanno trovato un accordo per lo sbarco. I migranti, secondo quanto riportato da una nota del governo di ...

Migranti : accordo Italia Malta su scambio naufraghi. : I 54 salvati dalla ong Mediterranea saranno portati a La Valletta che ce ne consegnerà altri 55. Salvini firma il decreto per non far attraccare la nave Alex in porto. Tredici persone, tra le quattro donne incinte e bambini sono stati trasbordati dalla barca a vela, ferma...

Mediterranea - Malta : “Portiamo i vostri 54 migranti a La Valletta e ne diamo 55 a Italia”. Difesa : “Marina a disposizione” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...

Accordo sui migranti : l’Italia ne prende 55 - Malta accoglierà i 54 salvati dalla ong E il Viminale blocca un’altra nave : Il patto tra i due Paesi dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia: stop dal Viminale

Sea Eye - la Alan Kurdi soccorre 65 migranti e lancia l'allarme verso Malta e Roma : La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea-Eye ha soccorso a salvato questa mattina 65 migranti al largo della Libia, e adesso attende una risposta dalle autorità marittime di Malta, Roma e Tripoli, a cui ha lanciato un appello per la presa in carico dei migranti. Leggi anche: "Non pensino di fare que

Malta : prendiamo i 54 migranti di Mediterranea. Ma l'Ong : nessun soccorso attivato. Sea-Eye ne salva altri 65 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia, ma solo se in cambio l'Italia accoglierà 55 profughi attualmente a Malta. Dal...

Malta : «Accogliamo i 54 migranti salvati» Mediterranea : «Nessuno sta arrivando» E la nave ong Alan Kurdi ne salva altri 65 : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia