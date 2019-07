A Malta 13 dei 54 migranti di Mediterranea. Salvini : la nave vada a La Valletta. Ong tedesca ne salva altri 65 : «Alex si diriga verso Malta , l'Italia è pronta a offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di...

Mediterranea a Lampedusa - arriva lo stopMalta disponibile - la ong : 'Non riusciamoPronti al trasferimento dei 54 migrantisu motovedette maltesi o italiane' : La ong: "Per le condizioni delle persone a bordo e le caratteristiche della nave Alex non siamo in grado di andare verso Malta. Siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia Costiera italiana".