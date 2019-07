A 19 anni Tancredi rischia la vita: “Ho il 20 per cento di possibilità di non farcela” (Di venerdì 5 luglio 2019) La storia di Tancredi Santangelo, 19enne di Floridia, in provincia di Siracusa, affetto da Chiari, una malattia considerata rara in Italia perché poco diagnosticata che se non curata in tempo potrebbe portarlo allo stato vegetativo. Dopo aver preso la Maturità, volerà a settembre a New York per operarsi: "C'è il 20% di possibilità che l'operazione non vada a buon fine, ma è davvero l'ultima spiaggia". (Di venerdì 5 luglio 2019) La storia diSantangelo, 19enne di Floridia, in provincia di Siracusa, affetto da Chiari, una malattia considerata rara in Italia perché poco diagnosticata che se non curata in tempo potrebbe portarlo allo stato vegetativo. Dopo aver preso la Maturità, volerà a settembre a New York per operarsi: "C'è il 20% diche l'operazione non vada a buon fine, ma è davvero l'ultima spiaggia".

Tancredi Santangelo ha 18 anni, spegnerà le 19 candeline il prossimo 12 luglio, ha da poco terminato l'esame di Maturità e per il suo futuro sogna in grande: spera di partire per il Giappone e di diventare mediatore linguistico. Ma prima dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico, che rappresenta al momento la sua unica possibilità di sopravvivenza, nonostante sappia che c'è un 20 per cento di possibilità che questa operazione non vada a buon fine. Da quando aveva 10 anni, infatti, gli è stata diagnosticata una Chiari di tipo 1 con siringomielia, una patologia degenerativa che nei casi più gravi, proprio come quello di Tancredi, può portare addirittura allo stato vegetativo. Per guarire deve volare all'altro capo del mondo: al Chiari Institute di New York c'è, infatti, un medico italiano, originario di Torino, che può aiutarlo. Per questo, la mamma Marzia insieme al compagno Francesco hanno deciso di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per mettere insieme i soldi per coprire l'operazione e il suo soggiorno negli Stati Uniti.