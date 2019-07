77enne va al cinema a vedere il film horror “Annabelle 3” | muore durante la proiezione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) FQ Magazine Avicii, il padre parla per la prima volta di lui: “Non credo sia stato un suicidio premeditato” Un uomo di 77 anni è andato alil“Annabelle 3” ma è mortolaper cause ancora da accertare. È successo mercoledì sera a Pattaya, in Thailandia: la vittima è un turista inglese, Bernard Channing, come riferisce il Mirror. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una donna che era seduta accanto a lui: appena si sono riaccese le luci al termine della, ha notato che il vicino di postosi era accasciato e ha lanciato un urlo che ha subito richiamato l’attenzione di tutta la sala. Il personale delha subito chiamato un’ambulanza ma per Channing non c’era più nulla da fare. Il suo corpo ...

