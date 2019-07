500 Dolcevita – La prima serie speciale della nuova gamma Fiat | eleganza e raffinatezza

Buon 62° compleanno - Fiat 500 ! Con la serie speciale Dolcevita : Come da tradizione, il 4 luglio Fiat celebra l’anniversario della 500, capolavoro italiano che ha contribuito a motorizzare l’Europa negli anni 50 e che tuttora continua a stupire con numeri da record. Per celebrare l’icona italiana, debutta l’affascinante 500 Dolcevita – la prima serie speciale della nuova gamma – che incarna i valori dell’Italian Glamour, […] L'articolo Buon 62° compleanno , Fiat ...

Fiat - Dolcevita per la 500 : Non cè niente da fare: passano gli anni, anzi i decenni, ma lItalia resta il Paese della Dolce vita. E, allora, devono essersi chiesti a Torino, perché non evocare i fasti di felliniana memoria per celebrare il compleanno, esattamente il 62esimo, della più iconica tra le molto iconiche utilitarie a marchio Fiat? Nasce così il 4 di luglio, giorno in cui nel 57 vide la luce la prima 500, la serie speciale Dolcevita: un nome scritto così, tutto ...