10 anni fa rivolte Urumqi Cina separa bimbi musulmani dalle loro famiglie

(Di venerdì 5 luglio 2019) Innella regione occidentale dello Xinjiang le autorita' stannondo i bambiniin modo da allontanarli anche dallafede e dellalingua: lo ha denunciato la Bbc sulla base di una ricerca da cui emerge che in una sola citta' sono stati ben 400 i bambini sottratti alle proprieperche' i genitori sono rinchiusi nei campi di rieducazione o in prigione. Pechino ha lanciato una durissima repressione nello Xinjiang, dove vive la minoranza uiguro-musulmana e turcofona accusata spesso di terrorismo. Si stima che siano un milione e mezzo gli uiguri finiti in campi di rieducazione, anche se Pechino respinge le accuse. A diecisanguinosedi, la regione autonoma nord-occidentale dello Xinjiang, rimane uno dei nervi scoperti della, sotto osservazione della comunita' internazionale per le accuse di detenzioni ...

