Wimbledon – Baghdatis | l’ultima sconfitta della carriera arriva per mano di Berretini | il

E' tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport Berrettini accede dunque al terzo turno ed affronterà il vincente del match tra Koepfer e l'argentino Schwartzman (testa di serie n.24) E sfonda con il dritto Matteo Berrettini che sconfigge il cipriota Marcos Baghdatis con il punteggio di 6-1 7-6 (4) 6-3 e vola al terzo turno. Una partita particolare per ...

18.15: Berrettini che in questa stagione ha conquistato il successo nell'ATP di Stoccarda su questa superficie, ...

Wimbledon 2019 - Berrettini-Baghdatis : programma - orario d'inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Matteo Berrettini affronterà Marcos Baghdatis nel secondo turno di Wimbledon 2019, il romano scenderà in campo oggi pomeriggio (attorno alle ore 17.30) per sfidare il sempre ostico cipriota in un incontro dall'elevatissima posta in palio. L'azzurro, dove aver sconfitto Bedene, partirà comunque con i favori del pronostico contro una vecchia gloria e punta dritto al pass per il terzo turno da giocare poi contro il vincente di ...

Il programma di oggi – Gli italiani di oggi – La vittoria di Berrettini su Bedene Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di Wimbledon che oppone il nostro Matteo Berrettini al cipriota Marcos Baghdatis. Per l'uomo che, 13 anni fa, arrivò in semifinale ai Championships potrebbe essere l'ultimo incontro di una carriera in cui ...

