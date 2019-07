Wimbledon 2019 | tutti gli italiani in campo oggi giovedì 4 luglio | programma | orari e tv

Wimbledon 2019 - orari e programma di oggi (giovedì 4 luglio) : ordine di gioco delle partite. Come vederle in tv e streaming : Quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. I 32 incontri in programma oggi saranno trasmessi in diretta tv grazie a Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go, mentre OA Sport vi offrirà la consueta diretta live generale testuale in ...

Diretta Wimbledon 2019/ Berrettini Baghdatis streaming video tv - risultato live : Diretta Wimbledon 2019 Berrettini Baghdatis streaming video e tv: cronaca live delle partite che si giocano mercoledì 4 luglio, per il secondo.

Wimbledon 2019 - si conferma la giovanissima Cori Gauff. Halep fatica - passano Azarenka e Pliskova : Nella terza giornata del singolare femminile di Wimbledon 2019 la copertina è ancora per Cori “Coco” Gauff, che dopo aver battuto con un doppio 6-4 Venus Williams ha rifilato oggi nel secondo turno del torneo più importante del mondo un doppio 6-3 alla slovacca Magdalena Rybarikova, non proprio l’ultima arrivata visto che due anni fa fu semifinalista sui prati londinesi ed è stata numero 17 del mondo. Un’ora e 9 minuti in cui la 15enne ...

Wimbledon 2019 : il quinto set premia Thomas Fabbiano e condanna Andreas Seppi : Continuano dopo tantissimi anni di buio quasi assoluto le gioie per il tennis italiano maschile. Stavolta a Wimbledon il protagonista è stato nuovamente Thomas Fabbiano, che dopo aver battuto al primo turno due giorni fa il grande talento greco Stefanos Tsitsipas, che lo aveva sconfitto nettamente dodici mesi fa, si è ripetuto contro il 40enne gigante croato Ivo Karlovic in una sorta di sfida tra Davide e Golia: Fabbiano è alto infatti 1,73 e ...

Wimbledon 2019 : Djokovic e Anderson avanti - Wawrinka KO. Verdasco elimina Edmund - troverà Fabbiano. Seppi out : Si è conclusa la terza giornata maschile per quanto riguarda il torneo di Wimbledon, terzo Slam dell’anno: alla fine degli incontri di pronostici sovvertiti ce ne sono pochi, anche se riguardano nomi di casa o di un certo peso. Non c’è nessun problema per le due teste di serie più alte impegnate nella giornata: Novak Djokovic si libera senza grandi problemi dell’americano Denis Kudla (6-3 6-2 6-2), mentre Kevin Anderson ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic liquida in tre set Denis Kudla ed accede al terzo turno : Missione compiuta per Novak Djokovic. Nell’ultimo match in programma sul Centrale di Wimbledon, il campione serbo (n.1 del mondo) si è imposto contro l’americano Denis Kudla (n.111 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in 1 ora e 33 minuti. Un match di buona qualità quella dell’asso nativo di Belgrado, mettendo in mostra il solito repertorio tutta solidità ed elasticità. Pronostici rispettati e campione in carica che ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Seppi eliminato - Fabbiano si impone su Karlovic al quinto - Wawrinka eliminato da Opelka! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - 6-4 - 5-7 Wimbledon 2019 in DIRETTA. Subito break per Pella nel quinto set : 0-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Out la risposta di dritto di Seppi 30-30 Se ne va la risposta di Seppi 15-30 Doppio fallo Pella 15-15 Esce il dritto di Seppi 0-15 Errore di dritto di Pella 0-2 Se ne va il dritto di Seppi, arriva il break Vantaggio esterno: esce il dritto di Seppi Parità: l’accelerazione di dritto in lungolinea di Pella Vantaggio interno: servizio e dritto Seppi 40-40 Bello scambio di Seppi che ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - 6-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA. L’azzurro si porta avanti e piazza il break nel quarto set : 2-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Ancora un errore ingenuo di Seppi che subisce subito il contro break dopo un game pessimo 15-40 Se ne va il dritto di Seppi 15-30 Esce la risposta di Pella 0-30 Errore e doppio fallo di Seppi 2-1 Doppio fallo sanguinolento di Pella e Seppi conquista il break 30-40 scambio lungo, esce il diritto di Pella 30-30 Bella risposta dell’italiano 30-15 Errore sul dritto di Seppi 15-15 Ace ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Seppi avanti 2-1 su Pella - Fabbiano si impone su Karlovic al quinto - Wawrinka eliminato da Opelka! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - 6-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’azzurro si porta avanti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Ancora prima e dritto per un fantastico Seppi che si porta sul 2-1 nel computo dei set. 40-0 ACE!! Tre set point. 30-0 Ancora prima forte e dritto a chiudere il punto. 15-0 Prima vincente di Seppi. 5-4 Ace di Pella. 40-15 Accelera bene con il dritto l’argentino. 30-15 Sbaglia uno smash importnate Seppi. 15-15 Tentativo di lungolinea fuori di Pella. 15-0 Slice lungo di Seppi. 5-3 ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - 2-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : break dell’azzurro nel terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Sbaglia il dritto Pella, arriva il break per Seppi! 40-A Largo lo slice dell’argentino, altra palla break. 40-40 Troppo stretto il dritto di Pella. A-40 Ancora una smorzata su cui Seppi non può arrivare. 40-40 Palla corta deliziosa dell’argentino. 40-A Scappa il dritto a Pella, quarto break point per Seppi. 40-40 Gran contropiede di dritto dell’italiano. A-40 Rovescio in ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Seppi e Pella un set a testa - Fabbiano si impone su Karlovic al quinto - Wawrinka eliminato da Opelka! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’azzurro vince il secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Scappa il dritto all’argentino, 1-1 nei set. 40-0 Passante in lungolinea di Pella che non va. 30-0 secondo ACE CONSECUTIVO! 15-0 ACE DI SEPPI! 5-4 Lungo il rovescio di Pella, Seppi servirà per pareggiare il computo dei set. 30-40 Sbaglia la volèe Pella, palla break per l’azzurro! 30-30 Dritto sbilenco dell’argentino. 30-15 Seppi si costruisce il punto e chiude con lo ...