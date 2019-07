Wimbledon 2019 | stangata per Bernard Tonic | scarso impegno in campo | gli tolgono il

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) ClamorosaperTomic che è stato punito dal direttore diper comportamento non professionale,e poca combattività in occasione della sfida contro Tsonga valida per il primo turno dello Slam sull’erba londinese. Il tennista australiano è crollato in appena 58 minuti contro il francese, non risultando mai in gara e offrendo una performance giudicata non all’altezza del torneo. Tomic non percepirà il premio previsto per i tennisti eliminati al primo turno, ossia 45mila sterline (circa 50mila euro). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

