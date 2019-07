Wimbledon 2019 | Roger Federer in scioltezza al terzo turno

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 1-2 - break di vantaggio per l’ungherese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Fucsovics: non si alza il dritto dell’ungherese, tiene in qualche modo la battuta Fognini vantaggio Fognini: gran seconda esterna dell’azzurro 40-40 Esce il rovescio di Fognini in lunghezza, primo game ai vantaggi 40-30 Risposta in rete di Fucsovics 30-30 Spinge di rovescio Fognini 15-30 Prova a venire a rete Fognini, lo trafigge Fucsovics con il rovescio slice lungolinea 15-15 ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Rapide vittorie per Federer - Barty e Stephens. Fognini in campo - Berrettini nel tardo pomeriggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : comincia il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Fognini: lunghissimo il rovescio di Fucsovics 40-30 Doppio fallo di Fognini 40-15 Ottimo dritto lungolinea di Fognini dopo essersi aperto il campo a sinistra 30-15 In corridoio il dritto di Fucsovics 15-15 Errore di Fucsovics, primo punto per Fognini 0-15 Primo punto del match, lo vince Fucsovics 17.30: Una vittoria per parte nei due precedenti 17.28: Fognini è arrivato per quattro volte ...

17.20: L'ungherese Marton Fucsovics, numero 51 ATP, che ha superato nel turno precedente l'austriaco Novak in quattro set 17.18: Un match insidioso per il nativo di Arma di Taggia, che è reduce dalla bella e sofferta vittoria all'esordio contro Frances Tiafoe. 15.30: Si dovrà aspettare ancora un altro po' prima dell'inizio del match tra il nostro Fabio Fognini e Marton

15.30: Si dovrà aspettare ancora un altro po' prima dell'inizio del match tra il nostro Fabio Fognini e Marton Fucsovics. Il confronto tra il kazako Mikhail Kukushkin e l'americano John Isner è ancora in corso e dunque l'inizio del match del ligure è stato ritardato. Non prima delle 17.15

15.30: Si dovrà aspettare ancora un altro po' prima dell'inizio del match tra il nostro Fabio Fognini e Marton Fucsovics. Il confronto tra il kazako Mikhail Kukushkin e l'americano John Isner è ancora in corso e dunque l'inizio del match del ligure è stato ritardato. Non prima delle 16.30

Wimbledon 2019 - stangata per Bernard Tonic : scarso impegno in campo - gli tolgono il premio di 50mila euro : Clamorosa stangata per Bernard Tomic che è stato punito dal direttore di Wimbledon per comportamento non professionale, scarso impegno e poca combattività in occasione della sfida contro Tsonga valida per il primo turno dello Slam sull’erba londinese. Il tennista australiano è crollato in appena 58 minuti contro il francese, non risultando mai in gara e offrendo una performance giudicata non all’altezza del torneo. Tomic non ...

