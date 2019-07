Wanda Nara con Icardi a Ibiza | la voce-bomba sul mercato | Chi ha incontrato

Icardi Juventus - tweet sibillino di Wanda Nara : nuovo retroscena! : Icardi Juventus- Come accennato in mattinata, Fabio Paratici avrebbe raggiunto Wanda Nara ad Ibiza per dare il via alla trattativa che potrebbero portare Mauro Icardi a vestire bianconero in vista della prossima stagione. Primi approcci e prime disamine del potenziale affare che potrebbe nascere e maturare nel corso delle prossime settimane. Ad alimentare la dose […] More

Paratici-Wanda Nara insieme ad Ibiza : solo coincidenza o indizio di mercato? : La Juventus è sicuramente una protagonista assoluta di questo inizio di calciomercato, da tempo ha chiuso l’accordo per Ramsey, negli ultimi giorni ha ufficializzato l’arrivo di un altro centrocampista, Rabiot per il secondo affare a parametro zero ed adesso si prepara a chiudere per il difensore de Ligt. Finita? Probabilmente no. La Juventus sta valutando l’arrivo anche di un attaccante e nelle ultime ore sta circolando ...

Icardi vicino alla Juventus? Le clamorose indiscrezioni : Wanda Nara e Paratici nello stesso hotel a Ibiza : Wanda Nara in azione? Si muove qualcosa per il futuro di Icardi: incontro segreto ad Ibiza con Paratici Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Mauro Icardi: l’Inter ha più volte spiegato che l’attaccante argentino non fa più parte del progetto nerazzurro, ma il calciatore aveva affermato di non volersi arrendere e di voler dimostrare a Conte il suo valore. Intanto, però, la moglie-agente sta iniziando a muoversi per ...

Wanda Nara verso la conferma a Tiki Taka : «Stiamo trattando» : Wanda Nara va verso la conferma a Tiki Taka, il talk show sportivo di Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo. La moglie e procuratrice del capitano dell’Inter Mauro Icardi ha fatto il suo esordio televisivo in Italia come opinionista sportiva nella scorsa stagione, diventando ospite fissa su Tiki Taka ogni domenica sera. La trasmissione sarà confermata anche per […] L'articolo Wanda Nara verso la conferma a Tiki Taka: «Stiamo trattando» è ...

Wanda Nara in Asia : cosa ha messo in valigia? : Wanda Nara è partita alla conquista dell’Asia. Prima in Thailandia per lavoro, poi in Giappone e in Polinesia Francese per una vacanza con Mauro Icardi, ha sfoggiato un look più audace dell’altro. In quei trolley Louis Vuitton e Rimowa c’era di tutto: dal lungo e seducente abito in paillettes argentate Blumarine ai comodi leggins Gucci. A Bangkok ha partecipato come ospite ad un programma della tv spagnola. Quale occasione migliore per ...

Inter - Wanda Nara vorrebbe far restare Icardi a Milano : Mauro Icardi è stato sicuramente il giocatore più discusso di casa Inter negli ultimi mesi. Il centravanti argentino fino a dicembre ha fatto parlare di sé per l'ottimo rendimento dimostrandosi all'altezza anche in Champions League mettendo a segno quattro reti in sei partite. Da gennaio, poi, il crollo, dovuto anche ad alcuni problemi extra campo e con il resto dello spogliatoio. Problemi che hanno costretto la società nerazzurra, a metà ...

Le notizie del giorno – Iscrizioni B e C - Foggia e Palermo nel baratro - vacanze ‘hot’ per Wanda Nara - social divisi su De Rossi : SITUAZIONE Iscrizioni IN B E C – Situazione delineata, nel campionato cadetto, per quanto riguarda Trapani e Chievo. Clamorosa la non iscrizione del Palermo, per questioni burocratiche, anche se dalla società fanno sapere di essere in regola. Nella mattinata di oggi in Serie C mancavano ancora 15 domande, i club hanno ancora poche ore per regolarizzare la situazione. Certi i forfait di Arzachena e Siracusa, al limite anche le ...

Wanda Nara - vacanze ‘hot’ : lady Icardi si rilassa in Polinesia - curve mozzafiato e i social impazzano [VIDEO] : vacanze per tutti. Per i calciatori è il momento di rilassarsi, chi con le famiglie e chi con gli amici. Con la stagione scorsa andata agli archivi ormai da un pezzo, e in attesa di ritrovarsi per la nuova, i personaggi del mondo del pallone vivono i loro momenti di relax in giro per il mondo. Tra loro c’è anche la famiglia Icardi al completo, che sta trascorrendo qualche giorno in Polinesia. Come spesso accade, la moglie ...