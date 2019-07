Von der Leyen | il leghista Zanni | “Il Parlamento si faccia rispettare e voti contro”

Ue - Von der Leyen è già in bilico 97 franchi tiratori in Parlamento : Ursula von der Leyen é stata scelta dal Consiglio Ue per prendere il posto di Jean Clude Juncker alla guida della Commissione europea. Ma potrebbe non avre i voti in Parlamento necessari per farsi eleggere. A dirlo sono i voti espressi dall'Aula di Strasburgo nell'elezione di David Sassoli alla presidenza dell'Eurocamera Segui su affaritaliani.it

Con Von der Leyen e Borrell Europa più forte nel mondo : Con Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea e Josep Borrell come Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, la politica estera europea è in buone mani. Se il pacchetto approvato ieri dal Consiglio europeo dovesse passare l’esame del Parlamento, si tratterebbe di una buona notizia per il ruolo dell’Unione europea nel ...

Nomine Ue : Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue - Lagarde alla Bce. Conte : “All’Italia vicepresidente e commissario economico” : Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde: per la prima volta due donne occupano i vertici di Commissione Ue e Bce, due ruoli chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutte Nomine ...