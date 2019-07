Volley femminile | Nations League 2019 | l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia 0-3 - azzurre travolte in Final Six. Si decide tutto con la Cina : L’Italia è stata letteralmente travolta dalla Turchia all’esordio nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state sconfitte con un sonoro 3-0 (25-21; 25-15; 25-21) dalla formazione di coach Giovanni Guidetti e hanno incominciato nel peggiore dei modi la propria avventura negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale ha incamerato una sonora batosta a Nanchino e ...

LIVE Italia-Turchia 0-3 Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre irriconoscibili : le turche passeggiano e dominano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59: L’appuntamento è per domani alle 13.30 per Italia-Cina che deciderà la seconda semiFinalista del gruppo A. Grazie per averci seguito e buona giornata 14.58: Di sicuro le ultime settimane fra vacanze e lavoro duro in vista della qualificazione olimpica non hanno aiutato ma l’Italia vista oggi contro la Turchia è veramente troppo brutta per essere vera e quindi la speranza è ...

LIVE Italia-Turchia 0-2 Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre irriconoscibili anche nel secondo set : 10-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-22 Ace di Paola Egonu 18-22 Out il diagonale stretto di Karakurt 17-22 Mano out di Sylla da zona 4 16-22 Il muro di Egonu 15-22 Out il servizio di Sorokaite 15-21 Ancora Egonu da zona 2 14-21 L’attacco di Egonu 13-21 Fallo in palleggio di Orro 13-20 Out Sylla da zona 4 13-19 Vincente il primo tempo di Gunes 13-18 Vincente il primo tempo di Danesi. Orro Finalmente trova la traiettoria ...

LIVE Italia-Turchia 0-2 Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre inguardabili nel secondo set : 15-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 In rete il primo tempo di Chirichella. Che disastro l’Italia 0-2 Out l’attacco di Pietrini 0-1 Il muro della Turchia 14.27: Italia irriconoscibile, inguardabile, lontanissima parente della squadra che aveva affrontato le qualificazioni. Non può bastare una decina di giorni lontano dal campo per spiegare una prestazione così negativa delle Azzurre che devono cercare tutte le ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Brasile-Polonia 3-2 - verdeoro in semifinale con sofferenza. Alle 13.30 tocca all’Italia : Sofferenza infinita per il Brasile al suo esordio nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. A Nanchino (Cina) le verdeoro hanno sconfitto la Polonia per 3-2 (22-25; 25-21; 22-25; 25-19; 15-10) e si sono così qualificate Alle semifinali del prestigioso torneo internazionale insieme agli USA che ieri avevano sconfitto la compagine europea per 3-1, domani le ragazze di Zé Roberto incroceranno la formazione a stelle e strisce ...

LIVE Italia-Turchia Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA : le azzurre debuttano contro Guidetti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Turchia – La presentazione della Final Six di Nations League – Il programma dettagliato della partita Buongiorno agli appassionati di volley e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, debutto dell’Italia nella Final six di Nations League 2019 di volley femminile. La formazione guidata da Davide Mazzanti sfiderà la squadra allenata da Ettore ...

LIVE Italia-Turchia - Nations League Volley femminile in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : L’Italia è pronta per affrontare la Turchia nel suo match d’esordio nella Final Six della Nations League 2019 di volley femminile: oggi giovedì 4 luglio, alle ore 13.30, le azzurre scenderanno in campo a Nanchino (Cina) per fronteggiare la compagine di coach Guidetti che ieri ha sconfitto la Cina B. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico ma dovrà stare particolarmente attenta contro la formazione anatolica che ha ...

Italia-Turchia Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 4 luglio (ore 13.303) si gioca Italia-Turchia, match valido per la Final Six della Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre faranno il proprio esordio a Nanchino (Cina), dopo aver osservato una giornata di riposo scenderanno in campo per affrontare la formazione di coach Giovanni Guidetti che ieri ha sconfitto la Cina B (le padrone di casa si sono presentate senza le titolari). La nostra Nazionale vuole debuttare nel ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 oggi (4 luglio) : programma - orari e tv delle partite : oggi giovedì 4 luglio va in scena la seconda giornata delle Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. A Nanchino (Cina) sono in programma due partite, si incomincia con il confronto tra Brasile e Polonia: le verdeoro fanno il proprio debutto nel torneo e partono con tutti i favori del pronostico con le biancorosse che sono invece con le spalle al muro, ieri hanno perso contro gli USA e oggi sono obbligate a vincere se vogliono ...

Volley femminile - Universiadi Napoli 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia del Volley femminile sarà presente alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone con Svizzera, Argentina, Giappone, Messico: gli azzurri cercheranno di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta e di inseguire una medaglia di fronte al caloroso pubblico del PalaSele di Eboli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia - le azzurre esordiscono in Final Six. Sfida a Guidetti per le semifinali : A Nanchino (Cina) è arrivato il momento dell’Italia che giovedì 4 luglio (ore 13.30) affronterà la Turchia nel match d’esordio alle Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre incroceranno la compagine di Giovanni Guidetti che ha debuttato sconfiggendo con qualche sofferenza la Cina B (le Campionesse Olimpiche si sono presentate all’appuntamento senza tutte le titolari). La nostra Nazionale va a caccia ...

Volleyball Nations League femminile – Al via la Final Six : domani in campo le azzurre : Iniziata la Final Six della VNL, domani in campo le azzurre con la Turchia Nanchino. Ha preso il via oggi la Final Six 2019 della Volleyball Nations League femminile, in corso di svolgimento a Nanchino. Le prime gare della competizione hanno visto nella pool A gli Stati Uniti battere la Polonia 3-1 (21-25, 25-16, 25-15, 26-24), mentre nell’altro raggruppamento la Turchia ha sconfitto 3-1 (25-22, 25-19, 22-25, 25-22). Dopo due settimane di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia. Programma - orari e tv : Giovedì 4 luglio si giocherà Italia-Turchia, match valido per la Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Nanchino (Cina) dove faranno il proprio debutto negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale, la nostra Nazionale affronterà la temibile compagine di coach Giovanni Guidetti in uno scontro diretto per il primo posto nella Pool A: la Cina padrona di casa si è presentata ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Cina-Turchia 1-3. Ottima partenza per la formazione di Guidetti contro le padrone di casa : Si conclude con una delusione per il pubblico di casa la prima giornata della Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Nella seconda partita in programma la Turchia ha sconfitto la Cina con il risultato di 3-1 (25-22; 25-19; 22-25; 25-22) salendo provvisoriamente al comando del gruppo A in attesa della fondamentale sfida di domani contro l’Italia. Le azzurre erano infatti spettatrici interessante dell’incontro, nel ...