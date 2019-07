Volley femminile | Nations League 2019 Italia-Turchia 0-3 | Mazzanti | “Troppa fatica | non

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) L’è stata sconfitta dallacon un netto 3-0 all’esordio nella Final Six delladi, le azzurre non sono mai state in partita a Nanchino e ora dovranno assolutamente sconfiggere la Cina se vorranno qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Feder. DAVIDE: “È stata una partita molto strana, abbiamo fatto unaincredibile a trovare il nostro gioco e a prendere ritmo. Non ci siamo mai espressi come sappiamo, su alcune cose mi aspettavo di andare in difficoltà, ma non credevo così tanto. Nel corso della gara non ci è riuscito quasi niente, merito ovviamente anche dellache ha giocato un match incredibile sia dal punto di vista dell’agonismo, sia a livello tecnico. In ogni reparto sono stati ...

