Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Turchia 0-3 | le pagelle delle azzurre

(Di giovedì 4 luglio 2019) L’è stata sconfitta dallacon un netto 3-0 nel match valido per la Final Six delladi, lesono state travolte a Nanchino e ora dovranno battere la Cina se vorranno qualificarsi alle semifinali. Di seguito leragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA EGONU: 5. Lontanissima dalla fuoriclasse capace di risolvere le partite con le sue micidiali bordate e con gli attacchi potenti da ogni zona del campo. Oggi non è riuscita a incidere, ha attaccato con un deludente 30% e ha messo a terra soltanto 12 punti accendendosi soltanto nel finale di terzo set nel tentativo di una rimonta impossibile. MIRIAM SYLLA: 5. Qualche piccola fiammata in avvio di secondo set dove ha tenuto l’parzialmente a galla, ma nel complesso ha faticato tantissimo in ricezione e anche in attacco non è riuscita a strabiliare. LUCIA ...

