Volley femminile | Nations League 2019 | Brasile-Polonia 3-2 | verdeoro in semifinale con

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sofferenza infinita per ilal suo esordio nella Final Six delladi. A Nanchino (Cina) lehanno sconfitto laper 3-2 (22-25; 25-21; 22-25; 25-19; 15-10) e si sono così qualificate alle semifinali del prestigioso torneo internazionale insieme agli USA che ieri avevano sconfitto la compagine europea per 3-1, domani le ragazze di Zé Roberto incroceranno la formazione a stelle e strisce nello scontro diretto che vale il primo posto nel girone. Alle ore 13.30 scenderà in campo l’Italia per affrontare la Turchia, le azzurre puntano al successo per blindare il passaggio del turno e nell’eventualeincrocerebbero proprio una trae USA. Ilsi è trovato sotto 1-2 contro una strabilianteche ha sognato il colpaccio, le sudamericane si sono poi guadagnate il diritto di disputare il tie-break ...

