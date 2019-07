Volley | Cuba riapre alle stelle! Simon | Hierrezuelo e Sanchez tornano in Nazionale

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) RobertlandyAties, RaydelAguirre, MichaelBozhulev sono ritornati a fare parte dellana di! La Federazione de L’Avana ha deciso di reintegrare tre giocatori di primissimo piano interper ridare lustro alla selezione che negli ultimi decenni ha perso tutti i suoi campioni a causa di un regolamento troppo rigido: i vari Juantorena, Leon, Leal,e tanti altri erano stati esclusi perché avevano abbracciato il mondo del professionismo. Come era nell’aria, è arrivato un importante passo in avanti e così il fortissimo centrale di Civitanova, il solido pggiatore dello Ziraat Ankara e il nuovo opposto dell’Insurance Stars rivestiranno la casacca per difendere i colori del loro amato Paese d’origine. Al momento non si sa se riusciranno a scendere in campo nel torneo di qualificazioneOlimpiadi di Tokyo ...

