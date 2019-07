Volkswagen Type 20 - Quando il passato incontra il futuro

quattroruote

(Di giovedì 4 luglio 2019) Direste mai questa vecchia2 ha un motore elettrico, sospensioni pneumatiche, un infotainment olografico e il riconoscimento facciale? Tecnologie di ultima generazione nel corpo di una quasi sessantenne, benché ancora in splendida forma: questo, in estrema sintesi, è la concept20 che laha presentato nel suo centro IECC di Belmont, in California, destinato a diventare la più grande struttura di ricerca del gruppo tedesco al di fuori della Germania.Cuore elettrico, sospensioni Porsche. Questo simpatico Microbus, un bellesercizio di stile e di tecnologia, uniscedel marchio. Via il motore a benzina originale, i tecnici hanno installato un motore elettrico da 120 Cv e 230 Nm di coppia, alimentato da un piccolo pacco batterie da 10 kWh, collegato a sua volta a un caricatore onboard da 2500 Watt. E non si sono fermati qui. Hanno anche travasato dalle ...

