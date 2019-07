Visite mediche e contratto | Buffon torna alla Juve

Buffon torna alla Juventus Visite mediche a j|medical : E' appena ricominciata la lunga avventura di Gigi Buffon alla Juventus. Dopo un anno di pausa con l'esperienza vissuta a Parigi con la maglia del Pgs

Gigi Buffon torna alla Juve - primo giorno di Visite mediche : La parata più bellaIl mega gelatoIl diploma taroccoUn'altra strepitosa parataIl numero 88La maglia di SupermanLa frittatonaL'attaccamento alla magliaLa sigarettinaParata da «quasi» Pallone d'OroLa love storyLa love story bisUn balzo senza tempoIl gol/non golL'esultanzaIl miracolo inutileLa crisi depressivaLa fedeLa sfuriataLe lacrimeÈ fatta. Dopo una stagione al Paris Saint Germain Gigi Buffon è tornato al suo primo grande amore: la Juventus. Il ...

Calciomercato Milan - Jungdal alle Visite mediche : visite mediche con il Milan per Andreas Jungdal, portiere 17enne che a febbraio aveva svolto un periodo di prova con i rossoneri.“powered by Goal”Non solo al presente, il Milan pensa anche al futuro e al rafforzamento del settore giovanile che da oggi ha un nuovo innesto: si tratta di Andreas Jungdal, portiere danese classe 2002 (è alto 1,95 m) proveniente dal Vejle.Come riportato da ‘Sky Sport’, il ragazzo si è presentato alle ...

Calciomercato Lazio - è fatta per l’arrivo di Vavro : in programma domani le Visite mediche : Il club biancoceleste ha chiuso per il difensore del Copenaghen, che domani arriverà in Italia per sostenere le visite mediche Nuovo arrivo in casa Lazio, si tratta di Denis Vavro. Il difensore slovacco domani arriverà in Italia per sostenere le visite mediche, dopo che il club biancoceleste ha trovato l’accordo con il Copenaghen. Dieci milioni più uno e mezzo di bonus la proposta accettata dai danesi, che hanno dato il via libera al ...

Genoa - Visite mediche per Barreca : l’Atalanta conferma Pasalic [FOTO] : Il Genoa fa sul serio dopo l’ultima deludente stagione, il club rossoblu si sta muovendo massicciamente sul mercato, visite mediche di rito al Synlab – Il Baluardo, per Antonio Barreca, l’esterno ex Torino arriva con la formula del prestito. conferma in casa Atalanta, il club nerazzurro ha ufficializzato la conferma del prestito dal Chelsea del centrocampista Mario Pasalic. L’annuncio è arrivato direttamente ...