VIDEO – Insigne accende le Universiadi 2019 | il boato del San Paolo

VIDEO Italia-Bosnia 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Insigne pareggia Dzeko - Verratti segna la rete vittoria all’86’ : L’Italia ha sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-1 nel match valido per qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino dove hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva compiendo un passo in avanti importante verso la rassegna continentale. Dzeko ha portato in vantaggio i balcanici ma la nostra Nazionale si è data una scossa nella ripresa ed è riuscita a ribaltare il ...

VIDEO Lorenzo Insigne gol capolavoro in Italia-Bosnia : destro al volo stellare dal limite - rete d’antologia : Lorenzo Insigne ha segnato un gol capolavoro in Italia-Bosnia Erzegovina, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Federico Bernardeschi ha cercato il compagno di squadra direttamente da calcio d’angolo e l’attaccante del Napoli ha tirato una fucilata al volo dal limite dell’area di rigore: splendida rete del pareggio provvisorio (1-1) in avvio del secondo tempo dell’incontro che si sta disputando ...

VIDEO – Compleanno Insigne - 3 gol per celebrare il capitano : In occasione del Compleanno di Lorenzo Insigne, la SSC Napoli celebra il suo capitano su Twitter con un VIDEO che racchiude 3 meravigliosi gol del talento di Frattamaggiore. Neanche a dirlo, tutti e tre col suo magico destro a giro. Happy Birthday @Lor_Insigne! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/2r9gK0WWNM — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 4, 2019 Continua su ForzAzzurri VIDEO – Che prodezza Zlatan Ibrahimovic, ...

Play-off Serie B - Insigne jr scatenato : gol e assist in Cittadella-Benevento [VIDEO] : Play-off Serie B, Insigne jr scatenato: Insigne jr scatenato nei Play-off di Serie B. Gol e assist in Cittadella-Benevento, per l’ attaccante del Napoli in prestito ai sanniti che portano a termine una rimonta che vale oro. Il Benevento, infatti, passa 2-1 a Padova e indirizza la qualificazione alla finale playoff dalla sua parte. E dire che i sanniti erano sotto a inizio partita. A cambiare le sorti dell’ incontro, l’ ...

VIDEO – Chiariello : “Ho pensato che Insigne fosse impazzito. Meritiamo di più? Continuo a non capire…” : Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso del suo editoriale su Canale 21, ha parlato di Lorenzo Insigne, del suo rigore di ieri sera nel finale di Napoli-Cagliari. Insigne – Chiariello ha citato il libro “Cuore” paragonandolo alla recente storia di Insigne. Il rigore “La sua sembra una storia da libro cuore. Gioca una partitaccia, quando è andato sul dischetto ho pensato: ‘è pazzo, se sbaglia di nuovo come ...