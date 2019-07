VIDEO – Il Barcellona presenta il suo ultimo acquisto

MotoGp – Si spengono i semafori al Montmelò : ecco la partenza del Gp di Barcellona [VIDEO] : semafori rossi spenti sul circuito del Montmelò, è cominciato il settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Adrenalina che sale, emozioni che affiorano e il cuore che batte all’impazzata. I semafori si spengono, il Gran Premio di Barcellona può cominciare, regalando spettacolo al pubblico presente sulle tribune del circuito del Montmelò. Gara lunga e ricca di insidie, con la variabile gomme che condizionerà e non poco il risultato ...

MotoGp – Giulia De Lellis a Barcellona con Iannone - ufficializzata la love story : “ho fatto un giro in cinquantino con lui e…” [FOTO e VIDEO] : Giulia De Lellis e Andrea Iannone escono allo scoperto: l’influencer italiana al Montmelò col pilota Aprilia Negli ultimi giorni non si fa che parlare dei rumors riguardanti un nuovo flirt per Andrea Iannone: il pilota Aprilia avrebbe fatto breccia nel cuore di Giulia De Lellis. L’influencer italiana, ex cortaggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere affezionata al nome ‘Andrea’, tanto da averne scelto un altro ...

Barcellona - presentate le maglie per la stagione 2019-2020 : scacchi in stile Croazia [VIDEO] : Il Barcellona ha presentato sui propri account social la nuova maglia per la prossima stagione. Divisa ispirata a quella croata, visto il tipico motivo a scacchi. Tra i modelli che hanno posato per la nuova maglia ci sono Messi, Busquets, Piqué e Sergi Roberto. Barcelona For the people that move the city forward Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 giugno 2019 L'articolo Barcellona, ...

VIDEO/ Barcellona Valencia - 1-2 - : highlights e gol - la Copa del Rey ai pipistrelli : Video Barcellona Valencia, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita, finale della Copa del Rey. I pipistrelli alzano il trofeo!

VIDEO/ Lione Barcellona - 4-1 - : highlights - le francesi vincono la Champions league! : Video Lione Barcellona, risultato finale 4-1,: highlights e gol della finale della Champions league donne, vinta dalla francesi.

Formula 1 – Verstappen manda a quel paese Bottas durante le prime libere del Gp di Barcellona [VIDEO] : Valtteri Bottas fa arrabbiare Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: l’olandese della Red Bull manda a quel paese il pilota Mercedes Sono iniziate le prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono finalmente in pista per preparare al meglio la loro gara di domenica, sul circuito del Montmelò. Non sono mancati i colpi di scena sin dalle prime battute: Max Verstappen ha infatti mandato ...

Formula 1 – Seb - sei davvero un signore! Il gesto di Vettel a Barcellona è da applausi : scende dalla sua auto e… [VIDEO] : Sebastian Vettel sorprendete: il gesto del tedesco della Ferrari dopo la prima giornata sul circuito di Barcellona è da applausi E’ iniziato il weekend di gara di Barcellona: i piloti della Formula 1 sono tutti al Montmelò per il Gp di Spagna, valido per il quinto round della stagione 2019. Dopo quattro doppiette consecutive Mercedes, la Ferrari è motivatissima a mettere i bastoni tra le ruote ai suoi rivali e dimostrare una volta ...

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 - Valverde sconvolto : “Non so cosa sia successo…” : Ernesto Valverde aveva garantito che, dopo la clamorosa eliminazione subita un anno fa ad opera della Roma, il Barcellona aveva capito la lezione e non sarebbe più successo. Ieri sera, ad Anfield, invece, i blaugrana hanno fatto addirittura peggio. Incassare un 4-0 così, senza repliche, con gli avversari per giunta falcidiati dagli infortuni è un vero e proprio peccato capitale per Valverde ed i suoi giocatori. L’allenatore dei catalani, a ...

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Doppiette di Origi e Wijnaldum : Incredibile ad Anfield: il Liverpool ribalta il Barcellona ed accede alla finale di Champions League. Finisce 4-0 per i Reds dopo il 3-0 per i catalani del match d’andata: in Inghilterra sblocca il match Origi al 7′ ma i blaugrana reggono. Nella ripresa dilagano gli inglesi: doppietta di Wijnaldum tra il 54′ ed il 56′, ma la rete decisiva è di Origi, che al 79′ manda in paradiso il Liverpool ed all’inferno il ...