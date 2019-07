VIDEO – Acerbi ironizza sulla malattia | “Si può dire di avere le palle anche se…”

forzazzurri

Tramite Twitter il difensore laziale hatosuacon un– Il centrale biancoceleste da applausi, ha trovato la forza di commentare con sarcasmo l'esportazione di un testicolo a causa del cancro. Le sue parole: "Il tennis? Mi piace ma sonio una capra a giocare. Noto che ci sono tantee a me me ne mrebbe una." Ha aggiunto: "Nella vita si puòleavendone solo una."

