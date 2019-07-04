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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 19 | 45 Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 19.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 19:45 (Di giovedì 4 luglio 2019) Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 19.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA SALARIA E FLAMINIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, NOMENTANA E DIRAMAZIONE SUD E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD PER UN INCIDENDIO CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST VIA FIORENTINI PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI ...
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    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA DOVE SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; …E SULLA CASILINA, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA SEMPRE NELLE ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN VEICOLO IN FIAMME ORA RIMOSSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PISANA E A91, MENTRE IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E Roma-FIUMICINO; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI NELLE ...

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