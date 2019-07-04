romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TerryEmpyre : RT @ilmessaggeroit: Putin, il piano sicurezza: auto rimosse e stop ai camion La mappa della viabilità -
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 17:05 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 17:05 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 16:20 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA AD APRILIA TRA VIA FOSSIGNANO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI RIMANENDO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA DOVE SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; …E SULLA CASILINA, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA SEMPRE NELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN VEICOLO IN FIAMME ORA RIMOSSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PISANA E A91, MENTRE IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E Roma-FIUMICINO; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI NELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E CASSIA, TRA AURELIA E A91, E PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA; SULLA A24 TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE, PERMANGONO TUTTAVIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA FLAMINIA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E NOMENTANA; TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA FLAMINIA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E NOMENTANA; INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA FLAMINIA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E NOMENTANA; INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE; PER CHI VIAGGIA POI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE; PER CHI VIAGGIA POI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA; MENTRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E CASILINA; CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA VILLAGGIO TOGNAZZI FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. ED ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE TRA NOMENTANA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE IN ENTRATA A Roma RESTANO CODE TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE AL KM 38+500 TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA PONTINA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISIONE SUL RACCODO CI SONO CODE DA ...