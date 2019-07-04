romadailynews : Traffico Roma del 04-07-2019 ore 10:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 09:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - roma_e_roma : RT @romamobilita: Alle 21 all’Olimpico concerto di Ultimo. Nell'area dello stadio sono previsti i consueti piani di parcheggio e di viabili… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA FLAMINIA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E NOMENTANA; TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA FLAMINIA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E NOMENTANA; INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA FLAMINIA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E NOMENTANA; INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE; PER CHI VIAGGIA POI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE; PER CHI VIAGGIA POI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA; MENTRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E CASILINA; CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA VILLAGGIO TOGNAZZI FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. ED ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE TRA NOMENTANA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE IN ENTRATA A Roma RESTANO CODE TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE AL KM 38+500 TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA PONTINA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISIONE SUL RACCODO CI SONO CODE DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE AL KM 38+500 TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA PONTINA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISIONE SUL RACCODO CI SONO CODE DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CI SONO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA TORCERVARA. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA; PER IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CI SONO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA TORCERVARA. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA; PER IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA; MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E CASILINA; SULLA PONTINA CODE PER INCENDIO TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma, NEL VERSO OPPOSTO CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA LE FERRIERE E VIA NETTUNO; CODE PER INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA; MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E CASILINA; SULLA PONTINA CODE PER INCENDIO TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma, NEL VERSO OPPOSTO CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA LE FERRIERE E VIA NETTUNO; CODE PER INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA; SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma, NEL VERSO OPPOSTO CI SONO CODE SEMPRE PER LAVORI TRA LE FERRIERE E VIA NETTUNO. ED INFINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO, SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E MONTE ...