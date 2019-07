Via alle nuove domande per rottamazione cartelle e saldo e stralcio | pubblicati i modelli

Mattarella dà il Via a Napoli alle Universiadi : Universiadi, Mattarella: Questo grande evento sportivo contribuirà a rafforzare i rapporti tra le nazioni del mondo.

Allarme Dengue in Italia - avViata profilassi e disinfestazione : la malattia è altamente infettiva - è lotta alle zanzare tigre : Un caso di Dengue è stato registrato a Bologna, importato da un Paese del sud-est asiatico: il caso, informa il Comune emiliano, è stato rilevato nella mattinata di oggi. Questa notte verranno attivate le misure di profilassi: è già in corso la disinfestazione, come da specifico protocollo regionale, nell’area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari. La zona di trattamento ...

Al Via il nuovo Parlamento Ue - Berlusconi il più anziano. Euroscettici girano spalle : Al via con polemica la nuova legislatura del Parlamento europeo dopo le elezioni europee del 26 maggio scorso. Un Parlamento con alcune novita' rispetto alla precedente legislatura, con il 39% di 'vecchi' eurodeputati ed il 61% di nuovi. Gli uomini rappresentano il 60% e le donne il 40%, la deputata piu' giovane ha 21 anni e' danese e del gruppo dei Verdi mentre il piu' anziano e' Silvio Berlusconi. Cambiano anche i gruppi politici: la lista ...

Premio Italia Giovane - Via alle candidature per la 6ª edizione : innovatori sulle orme di Leonardo : Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 del Premio Italia Giovane, ideato dall’Associazione Giovani per Roma e presieduto dall’avvocato Franco Frattini, per valorizzare dieci brillanti ‘under 35’ che si sono distinti – in Italia e nel mondo – per meriti artistici, scientifici e professionali, accadermi e personali. Tutti i premiati hanno in comune questi fattori: passione, sacrificio e dedizione, ma soprattutto alta competenza. ...

In Giappone al Via la caccia alle balene dopo oltre 30 anni : Cinque pescherecci sono partiti questa mattina dal porto di Kushiro, nella parte nord del paese, per cacciare balene a fini commerciali, per la prima volta in 31 anni in Giappone. La mossa è stata ampiamente criticata dalle associazioni animaliste ma apprezzata dalla comunità di cacciatori di balene.In qualità di membro della IWC dal 1988, Tokyo aveva dovuto sospendere la caccia a scopi commerciali ma continuava a uccidere ...

Gommone resta incagliato per Via del vento e delle onde : due bagnanti salvati dalle Volanti del mare : Avevano appena gettato l’ancora quando si è incaglia nel fondale e, a causa del vento e delle onde, i bagnanti hanno perso il controllo del Gommone. E’ quanto accaduto nelle baia anconetana di Portonovo dove i due malcapitati sono stati soccorsi e salvati dagli agenti delle Volanti di mare dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Ancona che, a bordo delle moto d’acqua Manta 1 e Manta 2, in pochi minuti ...

La ViVian Maier rivive nell’ultimo romanzo della Diotallevi : Non conoscevo la giovane scrittrice Francesca Diotallevi e dopo la lettura di “Dai tuoi occhi solamente (pagg. 207, euro 16.50; Neri Pozza editrice)” posso dire che mi ero perso qualcosa. Il suo ultimo romanzo ci parla di una figura fino a pochi anni fa misconosciuta della fotografia mondiale, Vivian Maier, di cui solo ora vengono alla luce testimonianze tramite il possessore delle sue opere. Il talento di Vivian Maier La Diotallevi incentra la ...

Tour de France – Al Via sabato la Grande Boucle : percorso - tappe e altimetrie dell’edizione 2019 [GALLERY] : E’ tutto pronto per il Tour de France 2019: percorso, altimetrie e tappe della Grande Boucle Inizierà sabato 6 luglio l’edizione 2019 del Tour de France: la Grande Boucle ha perso due grandi protagonisti alla vigilia dell’esordio, con Froome e Dumoulin costretti a saltare la seconda Grande corsa a tappe della stagione a causa di due infortuni. Non mancherà comunque lo spettacolo sulle trade Francesi, con tanti italiani in ...

Rabiot Juventus - Via alle visite mediche : il giocatore è arrivato al J Medical -VIDEO- : Rabiot Juventus- Dopo l’arrivo a Torino nella giornata di ieri, Rabiot, pochi minuti fa, è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma contrattuale con il club bianconero. Camicia bianca, sguardo deciso e voglia di iniziare la nuova avventura d’assoluto protagonista. L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio. […] More

Leclerc e Verstappen in prima fila al GP d'Austria - alle 15.10 Via alla sfida inedita Diretta : E? una prima fila inedita quella che offre il Gran Premio di Austria F1. Una prima fila giovane con il poleman Charles Leclerc, che ha riportato la Ferrari davanti a tutti, e con Max Verstappen...

Donald Trump mette fine al blocco di Huawei - più o meno : Via libera alle aziende USA : Huawei potrà di nuovo contare sulle attrezzature delle aziende statunitensi: il ban di Huawei si attenua, ma la casa cinese non è ancora fuori dalla lista nera. L'articolo Donald Trump mette fine al blocco di Huawei, più o meno: via libera alle aziende USA proviene da TuttoAndroid.

Viaggi & Turismo : musica e art de vivre per celebrare Leonardo da Vinci nella valle della Loira : La valle della Loira continua a celebrare il genio rinascimentale di Leonardo, in occasione del V centenario della sua morte. Questa estate, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera che si respirava all’interno del castello di Chambord al tempo di Francesco. Ma non solo: le prossime settimane saranno anche all’insegna della musica dell’epoca (con qualche incursione dal futuro): con l’ensemble Doulce Mémoire risorgerà la magnificenza ...

Genova - Ponte Morandi demolito in diretta. Il Viadotto imploso alle 9.37 : I piloni 10 e 11 del Ponte Morandi a Genova sono stati abbattuti alle 9.36. Le operazioni di demolizione erano slittate poiché la protezione civile pensava che un anziano si fosse...

