Ventenne dichiarato morto si risveglia nel giorno del funerale | ha aperto gli occhi poco

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il suostava per essere celebrato ma lui, tra lo stupore e lo shock di tutti, si èto. Il protagonista di questa storia si chiama Mohammad Furqan, ha 20 anni e vive in India. Il giovane era statolo scorso 21 giugno: a firmare il certificato di morte sono stati i medici di un ospedale privato e i parenti non avevano potuto fare altro che prendere atto dell’accaduto e avviare i preparativi per la cerimonia funebre. “Ci stavamo preparando per la sepoltura, quando qualcuno lo ha visto aprire gli. Lo abbiamo subito portato in ospedale dove i dottori hanno appurato che era vivo e lo hanno subito soccorso“, ha raccontato il fratello del giovane, ancora sotto shock, alla stampa locale. La storia, che ha dell’incredibile, ha fatto subito il giro del Paese e ben presto è uscita dai confini dell’India. Intanto sul caso è stata ...