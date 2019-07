Vela | Mondiali Laser Standard 2019 | ottima partenza per l’Italia con Marco Gallo 8° e

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sono cominciati quest’oggi i Campionati del Mondodella classe, in corso di svolgimento a Sakaiminato (Giappone) fino a martedì 9 luglio. La rassegna iridata è valevole anche per la qualificazione olimpica, infatti mette in palio cinque pass a Cinque Cerchi per Tokyo 2020 per le Nazioni che non sono riuscite ad ottenere la carta nel Mondiale 2018 di Aarhus. Al termine della prima giornata comanda il croato Filip Jurisic a pari punti con il neozelandese George Gautrey e con un punto di margine sul francese Jean-Baptiste Bernaz, mentre sorprende il pessimo inizio del campione iridato in carica Pavlos Kontides (Cipro), staccato di 67 punti dalla vetta in 111^ piazza. Avvio molto incoraggiante per l’Italia che, dopo le prime due regate di qualificazione, sarebbe virtualmente qualificata per l’Olimpiade 2020 neigrazie all’eccellente ...

