Varese | bulli minorenni condannati per tortura | è la prima volta in Italia

vanityfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Avevano segregato e picchiato per ore un coetaneo in un garage: quattro quindicenni disono stati riconosciuti colpevoli eper, ed è lache succede in. Lo ha deciso il Tribunale per idi Milano. Tre sono statia quattro anni di detenzione e 1.200 euro di multa, uno a quattro anni e sei mesi e una multa di 1.500 euro. Da quando è stato introdotto inil reato disono passati quasi due anni e, come ha spiegato il procuratore Ciro Cascone, «la cronaca giudiziaria ha registrato finora due sue applicazioni», entrambe «intervenute nell’ambito di rapporti orizzontali» su persone non ancora maggiorenni. Una «è l’ordinanza del 23 novembre 2018 del Gip del Tribunale per idi Milano» che ha portato all’arresto di questi quattro ragazzi di«e per la quale oggi il Gup ha emesso sentenza ...

Corriere : Quindicenne seviziato nel box, quattro anni ai bulli: è la prima condanna per «tortura» in Italia - francyfalcon24 : RT @Corriere: Quindicenne seviziato nel box, quattro anni ai bulli: è la prima condanna per «tortura» in Italia - miriagenga : RT @manca_maura: Nel mentre che gli aggressori sconteranno la condanna, magari con attenuati e premi, alla vittime lo sconto non lo farà ma… -