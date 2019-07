Usa | 4 luglio | violenti scontri davanti alla Casa Bianca | bruciata una bandiera americana

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Martina Fusini porta alla vittoria le azzurre del calcio con gli Usa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito anche oggi. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 22.57 calcio FEMMINILE – Ottava rete della Corea del Nord, al 92′ in gol Hong: con il Sudafrica finisce 8-0. 22.55 – calcio FEMMINILE – Finisce qui!!!!! USA-Italia 1-2, le azzurre sono ancora in corsa per i quarti di finale!!! 22.52 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Martina Fusini riporta in vantaggio le azzurre del calcio con gli Usa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 – calcio FEMMINILE – GOOOOOLLLLL!!!!!!!!!! Martina Fusini!!!!!! L’Italia è di nuovo in vantaggio con gli USA!!!! 2-1 al 62′! 22.22 calcio FEMMINILE – Non cambia invece il punteggio tra Italia ed USA, sempre sull’1-1. 22.17 calcio FEMMINILE – Arriva il 7-0 della Corea del Nord sul Sudafrica al 56′. 22.13 BASKET – Si esaurisce il ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sconfitta dal Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli Usa nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 calcio femminile – All’intervallo Sudafrica-Corea del Nord 0-6, USA-Italia 1-1. 21.50 basket – Finisce 96-70 tra Canada ed Italia. Pesante sconfitta per gli azzurri.25-8 il parziale degli ultimi 10 minuti. 21.46 basket – Il Canada dilaga nell’ultimo quarto: al 38′ lo score recita 90-65, parziale di 19-3 in otto minuti. 21.44 calcio femminile – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sotto col Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli Usa nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 calcio femminile – Pareggio degli USA: Castaneda al 30′ trova il gol dell’1-1 con l’Italia. 21.40 calcio femminile – Dilaga la Corea del Nord: 5-0 sul Sudafrica dopo quaranta minuti di gioco. 21.38 basket femminile – Russia-Argentina 60-49 (33′). 21.36 basket – Russia-Croazia 42-39 (33′), USA-Finlandia 46-47 (29′). 21.34 basket ...

4 Luglio - Festa dell'Indipendenza/ Usa - allerta sicurezza : Washington e NY blindate : 4 Luglio, Festa dell'Indipendenza: la parata militare voluta fortemente dal presidente Trump, si terrà questa sera a Washington. Alcune anticipazioni

Usa - 4 luglio : Washington blindata : 18.02 Massima allerta nelle principali città americane in occasione delle celebrazioni del 4 luglio per l'Indipendence Day, la festa più importante dell'anno. A Washington, dove la Casa Bianca ha promosso un maxi evento su cui incombe il maltempo, è scattato un piano per la sicurezza anche per le previste manifestazioni anti-Trump. Migliaia di agenti sono dislocati nei punti nevralgici di New York, dove in serata è atteso il tradizionale ...

Bitter Sweet - spoiler del 5 luglio : l'Aslan perde la caUsa per la custodia del nipote : Numerosi colpi di scena accadranno a Bitter Sweet, la serie tv turca che sta conquistando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler del nuovo episodio in programma mercoledì 5 luglio su Canale 5, svelano che Fatos rimarrà senza lavoro mentre Ferit Aslan perderà la custodia di suo nipote contro Demet e Hakan. Bitter Sweet: la trappola di Hakan Nell'episodio di Bitter Sweet, andato in onda giovedì 4 luglio su Canale 5, abbiamo visto i ...

Mad in Usa - il 4 luglio su Spike (canale 49 dtt) due classici dei frateli Coen : Mad in USA, in occasione della festa dell’indipendenza, giovedì 4 luglio su Spike arrivano due classici film dei Fratelli Coen: “Non è un paese per vecchi” e “Fargo”.Celebrate il 4 luglio sotto il segno di Spike! Il canale a target maschile di Viacom International Media Networks Italia – disponibile sul 49 del digitale terrestre (dtt) e sul 26 di Tivùsat – per il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti ...

Una Vita Anticipazioni 4 luglio 2019 : Ursula impedisce a SUsana di incontrare Cristina Novoa : Susana vorrebbe incontrare Cristina per proporle di vendere le sue immaginette in sartoria. Ursula però le impedisce di vederla.

Beautiful - anticipazioni Usa - settimana 15-19 luglio : Ridge si schiera con Taylor : Beautiful, la soap americana più seguita di sempre, va in onda in Italia dal 1990. Nelle prossime puntate, attraverso le anticipazioni americane si saprà cosa succederà nella famiglia Forrester dal 15 al 21 luglio. Ridge si schiererà dalla parte di Taylor Durante una discussione, Taylor cercherà di convincere Brooke di non essere un pericolo e di non rivelare a nessuno quanto ha scoperto. La Logan, in un secondo momento, si recherà presso ...

Upas - spoiler al 12 luglio : Beatrice prenderà le distanze da Diego a caUsa di Raffaele : La travagliata storia d'amore tra Diego e Beatrice continua a tenere banco nelle attuali puntate di Un posto al sole. La seguitissima soap partenopea, stando alle anticipazioni, non smetterà di affrontare la difficile e sofferta separazione tra i due ex compagni. In particolare, dopo un periodo di profonda riflessione, Diego deciderà di allacciare un rapporto amichevole con la sua ex pur di mantenere un contatto con lei. Sotto consiglio di suo ...

Milan : raduno il 9 luglio - poi la ICC tra Usa ed Europa : Milan raduno 2019 – Il Milan ha comunicato le date che scandiranno il via della stagione 2019/2020. Il club rossonero, attraverso il proprio sito internet, ha fatto sapere che i giocatori sono attesi per il raduno il 9 luglio. La squadra si riunirà a Milanello sotto la guida del nuovo tecnico Marco Giampaolo per iniziare […] L'articolo Milan: raduno il 9 luglio, poi la ICC tra USA ed Europa è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Marina di RagUsa - dal 6 luglio la rassegna cineclub : programma : Al via la rassegna estiva del cineclub Fitzcarraldo a Marina di Ragusa. Dal 6 luglio al 31 agosto presso Villa Spadola

Fear The Walking Dead 5 in paUsa da luglio? Le novità della programmazione italiana : In arrivo una lunga pausa per Fear The Walking Dead 5 e una piccola speranza per tutti coloro che attendono la messa in onda italiana prevista su MTV nelle prossime settimane. Ancora non c'è un annuncio ufficiale e nemmeno una data precisa ma tutto lascia pensare che la pausa americana possa dare alla rete italiana l'input per iniziare la messa in onda, ma davvero una serie come questa sarà sprecata per le torride (e vuote) serate estive? Siamo ...