Uomo ferito da arma da fuoco | indagini in corso a Torvaianica

(Di giovedì 4 luglio 2019) Roma – Giallo a(frazione del comune di Pomezia), dove la scorsa notte, all’ospedale Sant’Anna e’ arrivato un cittadino argentino con una ferita didaalla gamba destra. L’si era affiancato a un mezzo del 118 lungo la via del Mare per chiedere aiuto. Al 33enne e’ stata effettivamente riscontrata la ferita da sparo, e anche la frattura della gamba destra. Per l’e’ scattato il trasferimento all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove e’ attualmente ricoverato non in pericolo di vita. Ascoltato dai Carabinieri, il cittadino argentino, con alcuni precedenti alle spalle, non si e’ dimostrato collaborativo e non ha quindi rinulla sulle circostanze in cui si e’ verificato il ferimento. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione die quelli della compagnia di ...

