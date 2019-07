Uomini e Donne | Rocco Fredella | Sposo Doriana Gemma Galgani? Mi ha deluso

blogo

(Di giovedì 4 luglio 2019) La vita di, da quando è uscito dagli studi di '', è completamente cambiata. Fuori dal programma di Maria De Filippi, l'ex cavaliere del trono over sembra aver trovato finalmente l'amore accanto alla dolce. In un'intervista esclusiva al magazine della trasmissione di Canale 5,ha confessato di voler convolare a giuste nozze con la fidanzata: Ho intenzione di sposare: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità. L'operaio ha, quindi, voltato definitivamente pagina dimenticando, che l'ha fatto soffrire fino a prendere una decisione drastica: Mi hacome persona e non le perdonerò mai il giorno in cui sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia., la crisi di: 'Ho perso il ...

PaoloGentiloni : Vertici europei decisi dal Consiglio su proposta di Macron, Merkel e Sanchez. Italia dispersa a Visegrad. Comunque… - RealEmisKilla : E dai, ancora. Ti faccio un disegno: le donne per come le immagino e desidero io, dovrebbero sempre curarsi di sé s… - valeriafedeli : Su #codicerosso la maggioranza continua a fare solo propaganda. Respinte oggi in commissione giustizia tutte le nos… -