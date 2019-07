Universiadi | fa festa anche l' Italia | Auber è la prima medaglia azzurra

Universiadi - Cristiana Capotondi incoraggia gli azzurri : “Appuntamento gioioso - sarà una festa” : “L’Universiade è un appuntamento gioioso per gli atleti di tutto il mondo. Una festa ma anche una vetrina importante per chi vi partecipa e per tutta l’Italia. Spero che si possano vincere tante medaglie. E naturalmente tiferò per gli azzurri di Daniele Arrigoni, oltre che per il calcio femminile“. Cristiana Capotondi, Vice Presidente della Lega Pro, attrice e appassionata di calcio, segue sempre con attenzione l’attualità ...